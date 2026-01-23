Deportes Concepción vuelve a la acción en un nuevo desafío internacional frente a Montevideo City Torque, para afrontar su segundo amistoso de la Serie Río de La Plata 2026.

Tras el buen debut ante Cerro Largo, el León de Collao intentará seguir por la senda positiva en los encuentros que se disputan en territorio uruguayo.

¿Dónde ver a Deportes Concepción en Serie Río de La Plata?

Deportes Concepción se enfrentará a Montevideo City Torque este viernes 23 de enero, desde las 22:15 hrs , en el Estadio Charrúa de la capital de Uruguay.

El partido entre Lilas y Ciudadanos en la Serie Río de la Plata 2026, será transmitido exclusivamente de manera ONLINE mediante el Plan Premium de Disney+ , que también transmitirá los encuentros de Colo Colo tanto en Chile como en el resto de Sudamérica.

Recordemos que en menos de 24 horas, el León de Collao tendrá que enfrentar un nuevo duelo por la Serie Río de La Plata, enfrentando a Nacional, a las 21:00 hrs.

Larrivey destacó en el debut de los lilas en Uruguay

Deportes Concepción sumó rodaje este martes con un amistoso frente a Cerro Largo en Uruguay, compromiso en el que el equipo de Patricio Almendra dejó buenas sensaciones en cuanto a funcionamiento.

La apertura de la cuenta llegó por obra de Aldrix Jara, mientras que el histórico Joaquín Larrivey dijo presente en las redes para firmar el gol que selló el 2-1 a favor del León de Collao.