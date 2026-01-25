Francisco Meneghini tuvo un opaco debut en la banca de Universidad de Chile, cayendo por un rotundo 3-0 ante Universitario de Perú en Lima en la llamada Noche Crema. Pese a la alta expectación en el estreno de los azules bajo su mano técnica, la exhibición no estuvo a la altura.

Sin embargo, el argentino está con la confianza a tope de lo que puede hacer su equipo en el debut en la Liga de Primera 2026, el gran objetivo del club en esta temporada.

Así lo ratificó en la conferencia de prensa tras la caída ante los peruanos, donde aseguró que a ese primer compromiso ante Audax Italiano se verá una mejor versión de su elenco.

ver también Franco Calderón compara a Gustavo Álvarez con Paqui Meneghini tras feo debut de la U: “Son casi…”

Meneghini confía en el debut azul en la Liga de Primera

El trasandino partió diciendo que “obviamente el resultado no fue el esperado, nos enfrentamos a un rival con un ritmo muy alto que jugó de local con su gente y nos superaron en grandes pasajes nos costó controlar, pero no me quita confianza porque he visto trabajar al equipo”.

“Los he visto en el amistoso anterior y el próximo que viene. Entiendo la preocupación que puede generar el resultado, pero no modifica la confianza”, agregó.

Pese a las altas expectativas, la U no logró brillar en su primer partido del año. | Foto: Universidad de Chile.

Publicidad

Publicidad

Para cerrar, Paqui dejó en claro que “entiendo la reacción de la gente porque es la U un equipo grande, pero vamos a llegar bien al debut en el torneo porque veo cómo estamos trabajando”.

ver también Medios peruanos le dan en el suelo a U de Chile tras caer ante Universitario: “Claramente superior”

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

El próximo compromiso de los azules será ante Audax Italiano este viernes 30 de enero a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Esta brega será válido por la fecha 1 en la Liga de Primera 2026.