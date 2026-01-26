El verano nuevamente deja un desastre natural que sacude a Chile. Los incendios forestales entre las regiones del Ñuble y Biobío han afectado a cientos de chilenos que han perdido sus hogares, lo que ha movido al país para ir en su ayuda. Y Arturo Vidal no quiso quedar al margen.

Si bien está enfocado en la pretemporada con Colo Colo, el King no quedó indiferente a la tragedia en el sur. Es por ello que, gracias a la gestión de un popular cantante urbano, fue en ayuda de ellos a su manera.

A través de sus redes sociales, el músico reveló una tremenda ayuda de parte del bicampeón de América. Un gesto que saca aplausos y que lo eleva aún más como un referente para el país en un momento tan dramático como el que se vive.

Arturo Vidal se pone con casas para víctimas de los incendios

Los incendios forestales que azotaron al sur del país le tocaron el corazón a Arturo Vidal. El King no ha podido ir en ayuda de manera presencial, pero se las arregla para aportar con lo suyo.

Pailita anunció que Arturo Vidal pagará cinco casas en la zona afectada por los incendios. Foto: Instagram.

Pailita, popular cantante urbano, publicó un video en sus redes sociales en el que hizo el llamado a los famosos de Chile. Ahí los llamó a colaborar con casas para las personas que lo perdieron todo, algo a lo que el volante no dudó en sumarse.

Fue el propio músico quien reveló en su cuenta de Instagram que Arturo Vidal hizo una importante colaboración. El King se puso con cinco casas para que aquellas familias que quedaron en la calle tengan un techo para dormir.

El gesto de inmediato sacó aplausos entre los hinchas, quienes valoraron la generosidad del mediocampista. Sin duda una situación que le permite volver a ganarse el cariño del pueblo que tan mal lo ha pasado en el último tiempo.

Aunque el bicampeón de América no fue el único del mundo del fútbol en sumarse. Erick Pulgar fue más allá y colaboró con la construcción de 10 hogares más para que así la gente afectada pueda levantarse de a poco.

Arturo Vidal se cuadra con las víctimas de los incendios forestales en el sur de Chile. El King se gana los aplausos de todo Colo Colo por meterse la mano al bolsillo en un momento crítico como este.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Arturo Vidal ayuda con los incendios mientras se enfoca en el debut de Colo Colo en la Liga de Primera 2026. El King y el Cacique verán acción este sábado 31 de enero cuando visiten a Deportes Limache desde las 12:00 horas.