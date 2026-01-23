Lucas Cepeda se despidió de Colo Colo para irse a Europa, donde reforzará al Elche de España. El delantero dará el salto después de que los albos aceptaran una oferta de 2.2 millones de dólares por el 70% de su pase.

Este viernes, el formado en Santiago Wanderers llegó al Estadio Monumental para despedirse de sus compañeros y el cuerpo técnico del Cacique.

“Jugar en Europa era un sueño que estaba buscando. Tuve paciencia. Le doy las gracias a Colo Colo, porque me abrieron las puertas. Estos dos años en el club fueron muy importantes para mí”, señaló al salir de la Ruca.

“Llegué a Colo Colo, el equipo más grande de Chile, con la ilusión de ganarme un puesto y creo que estuve a la altura. Lamentablemente hubo momentos malos, pero el fútbol es así. Me voy feliz por el cariño que me ha entregado la gente hasta el día de hoy”, señaló también.

Esto le dijo Arturo Vidal a Lucas Cepeda por su salida a Europa

No solo eso. Además, Lucas Cepeda reveló la conversación que tuvo con Arturo Vidal sobre su salida a Europa. El King fue el gran mentor del delantero durante su paso por Colo Colo y lo aconsejó para su nueva aventura.

“Me dijo que fuera con todas las ganas, con la humildad que tengo, y que siempre íbamos a estar hablando. Arturo es la persona más importante que tengo en el fútbol”, relató Cepeda.

Como despedida, mencionó: “Estoy totalmente agradecido de los hinchas. Desde que llegué al club me brindaron su apoyo. Nunca me dejaron de lado y siempre me apoyaron. Ahora soy un hincha más de Colo Colo“.