Colo Colo le puso fin a la teleserie de Lucas Cepeda y aceptó venderlo a Elche de España. El problema es que muchos ahora cuestionan si fue un buen negocio el traspaso.

Los Albos aceptaron la oferta de 2,2 millones de dólares por el 70% del jugador, teniendo un 30% de una futura venta. Las críticas llegan porque en Macul habían pagado cerca de 1,7 millones de dólares por el 100% de Cepeda a Wanderers. Es decir, obtuvieron una ganancia de 500 mil dólares por uno de los mejores jugadores chilenos en la actualidad.

¿Hizo buen negocio Colo Colo?

Ahora la gran apuesta de Colo Colo, es que Lucas Cepeda la rompa en Elche y si estos venden el 100% del pase, los Albos quedarse con el 30% de una futura venta. Eso sí, en el fútbol es difícil tener la certeza de lo que sucederá.

Cepeda en poco tiempo demostró todas sus condiciones tanto en los Albos, como en la selección chilena. Además, Elche está realizando una buena campaña. Son 8° en La Liga de España, con la opción de meterse a una competición europea. El extremo llega a un buen lugar para comenzar en Europa.

ver también Lo que dijo Pato Yáñez tras el mal negocio de Colo Colo con Cepeda: “Era insoportable sostener a un jugador que…”

Colo Colo necesita que el formado en Santiago Wanderers triunfe en el equipo franjiverde, para que seduzca a un club de mayor envergadura y se dé el próximo traspaso que le entregue mayores ingresos económicos a los de Macul.

Claro que también está el historial de Elche. Este club si bien vive un buen presente, no se caracteriza por ser una institución exportadora a gran escala, como Benfica, Brighton o Borussia Dortmund, por ejemplo. De hecho, sus mayores ventas están lejos de cifras galácticas.

Publicidad

Publicidad

La mayor venta de la historia de Elche según Transfermarkt, es la del argentino Lucas Boyé a Granada en la temporada 23/24, por 8,74 millones de euros. Le sigue de cerca otro albiceleste, Nicolás Fernández Mercao por 8 millones de euros a New York City en 2025. Cierra el podio el brasileño Jonathas por 7,2 millones de euros a Real Sociedad en 2015.

Colo Colo obtuvo 500 mil dólares de ganancia por Lucas Cepeda. Imagen: Phostosport

Para los tiempos actuales y considerando el mercado europeo, los números de los franjiverdes no asombran del todo. Si el día de mañana, Lucas Cepeda brilla y es vendido en 10 millones de euros, 3 de ellos serían para Colo Colo. Los Albos deben esperar a futuro un muy buen rendimiento del zurdo para tener ganancias reales por una de las figuras de La Roja. Por ahora, sigue pareciendo un mal negocio.

Publicidad