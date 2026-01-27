El adiós de Lucas Cepeda dejó un espacio difícil de llenar en la delantera Colo Colo. Ahora los albos deben buscar un reemplazante en estos días de mercado de fichajes, una tarea que no será para nada fácil.

Sin embargo, los intentos no han cesado en el Cacique, teniendo varios nombres en carpeta para intentar si quiera llenar el hueco que dejó el formado en Santaigo Wanderers.

Una de estas opciones es la de Víctor Dávila, jugador que no está siendo del todo considerado en el América de México y que por lo mismo un pasó por Colo Colo podía ser una buena chance para él. No obstante, sus nulas ganas de llegar serían una piedra de tope importante en la operación.

Víctor Dávila no tiene ganas de jugar en Colo Colo

Así lo detalló el periodista y experto en el mercado César Luis Merlo, quien en su canal oficial aseguró que “Víctor Dávila es una de las opciones para irse del América de México. Lo está buscando Colo Colo y muchos dicen que hay gestiones avanzadas”.

Víctor Dávila no tiene muchas ganas de dejar México y llegar a Colo Colo. | Foto: Getty Images.

“La información que tengo es que Colo Colo lo está intentando, pero Dávila no está 100% convencido de dejar México, independientemente que América está dispuesto a pagarle una parte de su salario”, agregó.

Para cerrar, el comunicado afirmó que “con todo el respeto que le tengo al Cacique y a su afición, pasar del América a Colo Colo es muy grande la diferencia. Más allá que América lo presiona para que se vaya, no está sencillo”.

Cabe recordar que en este mercado de fichajes los albos ya lograron contratar a Joaquín Sosa, Javier Méndez, Maximiliano Romero y Matías Fernández Cordero. ¿Caerá pronto el quinto refuerzo en el Monumental?

¿Hasta cuándo el Cacique puede fichar en este mercado?

Los albos tienen hasta 24 horas antes de la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026 para fichar nuevos jugadores. De esta manera, cualquier refuerzo tendrá que llegar al Monumental antes del jueves 19 de febrero hasta las 23:59:59 horas.