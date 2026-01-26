Este lunes Lucas Cepeda fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Elche. Pero en Colo Colo, además de celebrar su llegada y el pago de su venta, ahora vuelve a meterse de lleno en el mercado de fichajes.

Es que Fernando Ortiz debe buscar el reemplazante del jugador de 23 años. Lo que se acrecienta ya que Cristián Zavala sufrió una complicada lesión y estará hasta marzo fuera de las canchas. Por lo que encontrar un especialista en el puesto se hace fundamental.

El tema es que en el Estadio Monumental no bajan los brazos y vuelven a meterse en la lucha por quien fuese el delantero sensación del 2026. Esto tiene relación con Daniel Castro y que ya sumó minutos está temporada con Deportes Limache.

Según indicaron en TNT Sports, el Cacique volvió a consultar cuánto es el monto que se exige por Popín. Pero ahora el cuadro tomatero tomó una nueva postura que empieza a ilusionar a los hinchas con la llegada del delantero.

“Me dicen que en Colo Colo volvieron a consultar por Daniel Castro”, lanzó el periodista Marcelo Muñoz en Pelota Parada. “Pero me cuentan que la fórmula sería en cuotas y la exigencia es que la primera sea pagada en cash de inmediato. Lo que sería algo cercano a 500 mil dólares”, complementó el periodista.

Popín Castro vuelve a sonar en Colo Colo

Dicha negociación se registró este lunes y es a contrarreloj ya que el sábado Colo Colo visita justamente a Limache, y si Castro llega a sumar minutos no podría ser fichado al menos hasta mitad de año.

Los jugadores que busca Colo Colo

Así las cosas, el nombre de Daniel Castro vuelve a estar en la carpeta de Colo Colo para este 2026. Por lo que se esperan sorpresas en el mercado de fichajes que recién termina en la cuarta fecha de la Liga de Primera.

Ahora, a dicha negociación, Dani Arrieta recopiló la totalidad de nombres que están bajo la mira de ByN y que tienen opciones concretas de sumarse para está campaña con Fernando Ortiz.

“Daniel Castro no sería el único consultado en las últimas horas. A mi me confirmaron los sondeos por nombres como Ignacio González, Esteban Matus y Pablo Aránguiz. Además por salario, Davila y Valdés son muy altos en comparación a Castro, por lo que podría ser factor”, sentenció.