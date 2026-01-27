Adiós a la 32: el número que usará Lucas Cepeda en Elche

Lucas Cepeda dio el salto de su carrera y se convirtió en jugador del Elche. “Bienvenido a nuestra familia. Vamos a disfrutar mucho”, fueron las palabras de bienvenida para el ex Colo Colo en España.

Este lunes, el delantero vivió sus primeras pruebas en el cuadro español, donde conoció a Eder Sarabia, DT del Elche, y el resto de sus compañeros, entre ellos el portero Matías Dituro.

Un día después, se sumó oficialmente a los entrenamientos pensando en el partido contra Barcelona, que se disputará este sábado 31 de enero y podría ser su debut en La Liga con Elche.

Ya se sabe cuál es la dorsal de Lucas Cepeda para su estadía en Elche. El delantero lucirá el número 24 en su espalda. Se trata de una dorsal inédita, porque en Colo Colo se hizo famoso con la 32.

Lucas Cepeda usó la dorsal 32 en las dos temporadas que estuvo en Colo Colo. En Santiago Wanderers también utilizó ese número cuando debutó, pero más tarde lució la 11 durante 2022 y 2023. Ahora, lucirá la 24 en España.

El debut del chileno podría ser este sábado con el Barcelona. De no sumar minutos, tendría que esperar hasta la siguiente fecha de La Liga, que será el sábado 7 de febrero contra la Real Sociedad.