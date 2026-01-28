Regalón de Marcelo Bielsa dice lo que muchos piensan de Emiliano Martínez: “La soberbia…”

Emiliano Martínez se ha destacado en los últimos años como uno de los porteros regulares en la selección de Argentina. El “Dibu” ha sido pieza clave para la albiceleste con la conquista del Mundial de Qatar 2022 y el Bicampeonato de la Copa América.

El tema es que su particular estilo sigue dividiendo las aguas. Incluso en Inglaterra es uno de los porteros más odiados. Lo que quedó en evidencia en su última visita al Arsenal, donde los hinchas se descargaron contra él tras la derrota sufrida por el Aston Villa.

Pese a ello, Martínez decidió apagar con bencina la polémica. “Yo nunca pierdo. O gano o aprendo”, contestó en sus redes sociales. Por lo que mantuvo su estilo frontal contra todos.

El tema ahora es que el portero que es seguido por el Inter de Milán, fue analizado por un compañero de labores. A tal punto que el Mundialista sí fue capaz de decir lo que muchos piensan sobre su particular estilo bajo los tres palos.

La fuerte crítica contra Dibu Martínez

Ahora fue el portero Sergio Rochet, que es titular en la selección de Uruguay, el que comentó sobre la particular forma de atajar de Emiliano Martínez. “Personalmente a mí no me gusta la forma de él de ser así, pero como golero es un fenómeno”, enfatizó de entrada el jugador del Inter de Brasil.

“Es un muy buen arquero, pero a mí no me termina de cerrar por esas actitudes. Cada uno tiene su personalidad, yo soy más perfil bajo”, recalcó el portero de 32 años a El Espectador.

Al Dibu Martínez lo acusaron de arrogante y recalcaron que esas “actitudes” no aportan en el camarín (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Pero tras ello, el charrúa que es titular con Marcelo Bielsa, apuntó a que la forma de ser del Dibu es lo que más molesta. Por lo que se distanció radicalmente y hasta reavivó la rivalidad entre la selección de Uruguay y Argentina.

“A mí no me gusta la soberbia. Yo como persona soy así y como compañero en lo que pueda aconsejar y estar cerca, diría que mantengan ese perfil porque es nuestro perfil como uruguayos”, sentenció.

