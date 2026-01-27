Presentado hace unas semanas como flamante entrenador de San Luis de Quillota, no han sido días tranquilos para Humberto Suazo. El ahora DT alzó la voz y dejó en clara su molestia en la zona.

Es que con miras al debut por Copa Chile de este fin de semana y preparando la Primera B, Chupete se enojó por tener que disputar un partido amistoso el pasado domingo, ante Limache. Eso, bajo el marco de ayuda a zonas afectadas por incendios.

”Obviamente se lo hicimos saber (a la directiva), el equipo podría haber aportado de otra forma… El aporte de cada jugador a lo mejor iba a ser más importante o más elevado a lo que fue el partido o la recaudación”, disparó de entrada.

Humberto Suazo sin filtro en Quillota

Siguiendo con sus descargos, Humberto Suazo se las cantó clarita a la directiva canaria por el partido que, según él, alteró la planificación del equipo. El ídolo quillotano paró un equipo B, lo que no fue impedimento para criticar el duelo.

“Sé lo que valgo, sé lo que hemos formado, el cuerpo técnico que hemos preparado para poder afrontar este 2026 de la mejor manera y este tipo de situaciones no suman para nada”, disparó.

Por eso, Chupete apeló directamente a que el estado de su plantel fue pasado a llevar el pasado domingo. Con total propiedad dijo que “eso es lo que más molesta, que no hubo cuidados para la integridad (de los jugadores)”.

“Más que todo pensando en que tuvimos una semana de diez, doce entrenamientos y tuvimos que enfrentar este partido, que se nos podría haber lesionado quizás un juvenil que lo íbamos a necesitar el día de la Copa Chile“, cerró.

