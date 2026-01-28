Es tendencia:
El drama de Deportes Iquique: club no se vende… porque no hubo interesados en comprar

Cesare Rossi revela que desiste de vender Deportes Iquique: no hubo interesados en adquirir la propiedad de Los Dragones Celestes, cuadro recién descendido a la Primera B.

Por Diego Jeria

El presidente y máximo propietario de Deportes Iquique, Cesare Rossi, confirmó la venta fallida del club nortino. Los dueños de Los Dragones Celestes querían desprenderse del dominio de la institución, pero no hubo ofertas satisfactorias por el cuadro del fútbol chileno que disputará la Primera B 2026.

En diálogo con el Diario Financiero, Rossi reveló que “nosotros ya cerramos ese capítulo. El año pasado nos abrimos a vender el club, pero no llegó ningún empresario local y de afuera sólo hubo consultas“.

El timonel de Deportes Iquique agregó tajante que “hoy estamos abocados cien por ciento a seguir trabajando y levantando la institución“.

Nadie quiso comprar Iquique y la directiva ya piensa en la Primera B

Respecto al descenso a Primera B, Rossi expone que en Deportes Iquique “cambia a un planteamiento económico completamente distinto. La diferencia de ingresos por derechos de televisión entre Primera División y la B es de tres a uno. Es un recorte importante“.

Complementa que “en cambio, los costos no bajan en la misma proporción. Algunos sueldos de jugadores que tienen contrato se mantienen y eso hace que sea difícil estar en esta división, sobre todo cuando se cae de Primera A a Primera B. Además, en esta categoría tenemos que desplazarnos a ciudades como Puerto Montt o Temuco, que están bastante alejadas”.

“En cuanto a la recaudación en el estadio, se mantiene prácticamente igual. Los sponsors también se mantienen. La mayoría son empresas locales. Está Collahuasi, Los Andrade, Aguas del Altiplano y la UNAP, que son auspiciadores locales y se mantienen. Pero el golpe fuerte está en los derechos de televisión. Eso baja mucho y cambia completamente el escenario financiero del club” sentencia Rossi.

Cabe recordar que Deportes Iquique bajó a Primera B tras terminar penúltimo en la tabla 2025, superando sólo a Unión Española. Se intentó zafar del descenso vía secretaría por la polémica reglamentaria, pero la ANFP confirmó que tanto los nortinos como UE habían perdido la categoría.

