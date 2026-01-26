Deportes Iquique busca dejar atrás un complejo 2025 donde perdieron la categoría y jugarán en Primera B esta temporada. Con el objetivo de regresar a la división de honor del fútbol chileno, los Dragones Celestes se siguen reforzando y revelan que estaría todo listo para sumar a jugador de la Roja.

Según revela el comunicador Renzo Luvecce, el defensor central Vicente Concha se suma al equipo esta temporada. “Rescindió contrato con Garudayaksa F.C. de la Liga 2 de Indonesia y tiene todo OK con Deportes Iquique, me confirman que firmó contrato y será oficial muy pronto”, señaló a través de sus redes.

La carrera de Vicente Concha

El jugador de 23 años y más de 1,90 de estatura comenzó su carrera en Deportes Temuco, para luego dar el salto a Brasil donde se sumó al Ponte Prenta.

Sin embargo, tras pocos meses se despidió del club y fichó por el Garudayaksa F.C. de la Liga 2 de Indonesia. Concha también nominado a la selección sub 17 de Chile y durante 2022 y 2023 fue parte de los microciclos de la Selección Sub-23.

El 2026 de Deportes Iquique

La escuadra nortina buscará el regreso a la máxima división de honor del fútbol chileno, pero también experimenta las salidas de Steffan Pino y Hans Salinas.

Por lo mismo, la escuadra anunció las llegadas de Felipe Espinoza, Simón Contreras, Joaquín Pereyra, Jorge Nicolás Ayala, Franco Ledesma, Isaac Lobos y Brayan Garrido. Asimismo, anunció las renovaciones de Diego Orellana, Daniel Castillo y Álvaro Ramos.

Por otra parte, una de las grandes figuras del equipo, Edson Puch, anunció que esta temporada será la última en el profesionalismo, colgando los botines a finales del 2026. “Les quiero contar algo desde el corazón: este 2026 será mi último año en el fútbol. No es una decisión fácil. El cuerpo siente el paso del tiempo”, escribió en sus redes hace algunas semanas.

“Si voy a cerrar este capítulo, quería hacerlo en Iquique. En la ciudad que me marcó, que me vio crecer, caer y levantarme. Donde el fútbol para mí siempre tuvo sentido”, añadió.

