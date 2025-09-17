El defensa chileno de un metro 94 que se formó en Temuco y ahora emigra a Indonesia

El mercado de fichajes se mueve y en Indonesia reciben con los brazos abiertos a una de las jóvenes promesas del fútbol chileno. Esto tiene relación con Vicente Concha, que se formó en Deportes Temuco y tras un breve paso por Brasil, ahora emigra hasta el Garudayaksa.

El defensa de un metro 94 de altura y con 23 años emigrará al club que es segundo en la Championship. Tras un breve paso por Ponte Preta, ahora saltará al cuadro que además cuenta con la particularidad que fue creado este 2025.

ver también Debutó con la Selección, jugará el Mundial Sub 20 y revelan interés del Manchester United

“Garudayaksa ficha a Vicente Concha, ex del Ponte Preta. El defensa refuerza al club de la segunda división de Indonesia para la temporada 2025/26. El chileno rescindió su contrato después de siete apariciones”, informó el periodista brasileño Lucas Rossafa.

De la Primera B a Indonesia

La carrera de Vicente Concha comenzó en Deportes Temuco donde alcanzó a disputar 63 partidos y sumó tres goles. Buen rendimiento que hasta lo llevó a participar de microciclos con Eduardo Berizzo en la Roja.

Tras ello, emigró a Ponte Preta pero tras unos meses rescindió contrato y ahora saltará hacia la liga de Indonesia. Por lo que será la segunda experiencia en el extranjero para el jugador nacido en Osorno y que está valorizado en 300 mil euros según Transfermarkt.

“Es un buen chico que se ha ido formando con nosotros. Nos dio respuestas muy positivas. Ha tenido un crecimiento importante, se tiene que abrir su camino en el fútbol. Tiene un potencial importante”, recalcó Esteban Valencia, quien fue su entrenador en el “Pije” en la Primera B durante 2024.

Publicidad

Publicidad