Una sorpresiva noticia sacudió al fútbol chileno en las últimas semanas en donde se reveló que Vicente Concha, de 23 años, dejó abruptamente al Ponte Preta de Brasil, club al que había llegado hace solo unos meses tras no renovar con Deportes Temuco luego de cuatro temporadas.

El equipo brasileño, que milita en la Serie C, comunicó oficialmente la desvinculación del jugador, aunque la situación no estuvo libre de polémica.

El presente de Vicente Concha

Según informó AS, fuentes cercanas aseguran que la salida de Concha se debió a una deuda salarial de dos meses, lo que llevó al futbolista a activar una cláusula que le permite quedar libre.

Esa manera, el chileno ya se encuentra en condiciones de negociar con un nuevo club y se encuentra en la búsqueda de su nuevo destino en el exterior, según señala PrimeraBChile.

La salida de Vicente Concha de Ponte Preta

“El defensa Vicente Concha lleva 10 días de baja con el Ponte Preta. Fue dado de baja a petición del cuerpo técnico y no ha entrenado con el equipo desde entonces”, señaló en un comunicado compartido en sus redes sociales, el cual después fue borrado según consigna AS.

Publicidad

Publicidad

ver también Explota Marcelo Salas en la Liga de Ascenso: “Los robos arbitrales siguen vigentes, no puede ser que…”

El defensa chileno de 2023 años debutó en el profesionalismo el 2021 en Deportes Temuco en donde estuvo hasta el 2024 para dar el salto a Brasil en donde se sumó al Ponte Preta este 2025.

El chileno jugó 5 partidos en el equipo brasileño, en donde disputó el Campeonato Paulista, mientras que por la Serie C sumó una presentación, lo mismo para Copa Brasil.