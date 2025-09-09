A pesar de todos los contratiempos que ha tenido su ciclo en Uruguay, Marcelo Bielsa consiguió el objetivo de clasificar al Mundial 2026. Eso quedó zanjado luego de la victoria contundente contra la selección peruana en el mítico estadio Centenario.

La Celeste venció por 3-0 al equipo adiestrado por Óscar Ibáñez, quien al cabo del final de las Eliminatorias saldrá de su cargo en la Bicolor. En ese contexto, Diego Lugano estuvo en una entrevista con ESPN en pleno reducto ñuñoíno. El otrora zaguero central fue muy gráfico con el ciclo liderado por el rosarino.

“No ha sido la luna de miel que se esperaba. Creo que eso se debe a que se generó mucha expectativa con la llegada de Bielsa. Y todos sabemos que superar la realidad de esas expectativas es muy difícil”, manifestó Lugano, quien fue clave en el equipo uruguayo que ganó la Copa América 2011 en Argentina.

Diego Lugano ante Esteban Paredes en la selección chilena por las Eliminatorias rumbo a Brasil 2014. (Max Montecinos/Photosport).

“Pasa un poco por eso, no todo el mundo está conforme. Uruguay estuvo siete u ocho partidos sin ganar, llegamos como favoritos a la Copa América y no ganamos”, repasó Lugano, quien en su carrera de futbolista vistió las camisetas del Sao Paulo de Brasil y el Fenerbahçe de Turquía, entre otros clubes.

Diego Lugano le fija la fecha de vencimiento a Marcelo Bielsa en Uruguay

Queda claro que Diego Lugano es uno de los que no está totalmente conformes con lo hecho por Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay, aunque asume que el camino elegido por el argentino es el idóneo en el fútbol actual. Eso sí, sabe que el Loco tendrá una prueba decisiva.

Publicidad

Publicidad

Un examen para el que se ganó el derecho de participar. “Tiene la posibilidad en la Copa del Mundo de por fin ganarse a todo el pueblo uruguayo”, expuso Lugano, quien aclaró que el Loco está lejos de tener el respaldo popular que, por ejemplo, logró en su paso por la selección chilena.

Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay. (Ernesto Ryan/Getty Images).

Así las cosas, todo dependerá del sorteo y la preparación del equipo charrúa para la Copa del Mundo. En 2002, con Argentina, Bielsa terminó su participación en la fase grupal. Y en Sudáfrica 2010, condujo a la Roja a los octavos de final, instancia donde cayó frente a Brasil. El tiempo dirá cómo termina su aventura con la Celeste…

Publicidad

Publicidad

ver también “Ante la misma posición de Nelson Acosta”: Jarita se emociona al recordar paso de Marcelo Bielsa en Chile

Así va Uruguay en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

Uruguay se ubica en el 3° lugar de la tabla de posiciones en las Eliminatorias 2026.