Aclaran el gran conflicto de Marcelo Bielsa en Uruguay: “Hay un cuadro colgado…”

Qué envidia. La selección uruguaya ya clasificó al Mundial de 2026 y juega ante la eliminada selección chilena sólo por cumplir este martes en el estadio Nacional.

La Asociación Uruguaya de Fútbol apostó por un entrenador extranjero y contrató a Marcelo Bielsa para que dirija a la Celeste, situación que le resultó.

Con el Loco a la cabeza ya están en la Copa del Mundo y llegaron hasta semifinales de la Copa América, aunque el paso del argentino por Montevideo no ha sido del todo tranquilo.

Aseguran que Bielsa nunca ha borrado el legado de Tabárez en Uruguay

Una de las situaciones que le han reclamado los uruguayos a Bielsa en su paso por el bicampeón mundial es que supuestamente quiere acabar con el legado de Óscar Tabárez, histórico entrenador del cuadro celeste.

Sin embargo, el director de selecciones nacionales de Uruguay, Jorge Giordano, en diálogo con El Espectador Deportes negó que esa situación sea así.

“Bielsa ha aportado un crecimiento profesional a mucha gente. La manera de conducir hace que todos los que estén a su lado crezcan muchísimo”, explicó.

“Es respeto que tiene Bielsa por Tabárez y su trabajo, nadie se lo imagina. Decir que Bielsa destruyó el trabajo hecho anteriormente es injusto. No estoy autorizado a hablar de cosas que Bielsa me ha mencionado en el marco del respeto que tiene por Tabárez, pero un ejemplo claro del respeto es que si en el Complejo Celeste hay un cuadro colgado y Marcelo se entera que Tabárez lo mandó a colgar ahí, lo deja ahí”, agregó el directivo.

Marcelo Bielsa vivirá su tercera experiencia en un Mundial. La primera de ellas fue con Argentina y quedó eliminado en la fase de grupos de Japón y Corea del Sur 2002. En tanto, con Chile llegó hasta octavos de final, donde fue derrotado por Brasil.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Uruguay por las Eliminatorias?

La selección chilena cierra su triste paso por las Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay, este martes 9 de septiembre a las 20:30 horas, en el estadio Nacional.