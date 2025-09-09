La selección chilena cierra su participación en las Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay, con el triste objetivo de ganar para no ser colista en la tabla de posiciones.

El equipo nacional está en el décimo puesto de la Conmebol, con apenas 10 puntos, obviamente totalmente eliminado de la Copa del Mundo.

El partido de este martes ante los charrúas será dirigido por Nicolás Córdova, pero no está para nada clara la continuidad del estratega para el proceso del Mundial de 2030.

El DT ideal para la Roja según Manuel de Tezanos Pinto

Muchos opinan sobre lo que debe hacer la Federación de Fútbol de Chile en la elección del nuevo entrenador, situación que analizó Manuel de Tezanos Pinto.

El periodista durante su programa Balong Radio, habló de la Roja y aseguró que el próximo DT de la selección chilena tiene que ser de perfil ofensivo.

“Necesitamos que sea un técnico ofensivo. Chile hace mucho que no ataca. No es que no haga goles, anota de vez en cuanto, pero que haga un partido en que someta al rival es hace tiempo… Yo me acuerdo de uno, cuando estaba Lasarte con Bolivia, que empatamos”, dijo el comentarista.

“Ese es más o menos el perfil. Después, el nombre es difícil, porque no sobra el dinero en las arcas de la ANFP, así que van a tener que inventar fórmulas para traer a un entrenador más o menos cotizado”, agregó.

Aún no está claro qué pasará con el nuevo entrenador de la selección chilena, y por ahora, todo está en las manos de Pablo Milad.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Uruguay por las Eliminatorias?

La selección chilena cierra su triste paso por las Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay, este martes 9 de septiembre a las 20:30 horas, en el estadio Nacional.