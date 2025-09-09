Los números están y son inobjetables. Si la Selección Chilena pierde en el cierre de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 ante Uruguay se convertirá oficialmente en la peor de la historia desde que se instauró en Conmebol el formato todos contra todos.

El equipo de Nicolás Córdova no sólo superará lo que hizo la propia Roja en el camino a Corea-Japón 2002 donde también fue último pero con 12 puntos, sino que será la de peor puntaje con 10 equipos participantes, es decir, con Brasil incluido.

Si ya todos los datos previos ponen a la Selección en una encrucijada histórica, se reveló un registro inédito que pone en serio riesgo la opción de convertirse en la peor de todos los tiempos en el fútbol sudamericano, y tiene relación con uno de los protagonistas del duelo de esta jornada.

ver también La horrorosa estadística que le respira en la nuca a la Selección Chilena: puede ser la peor de todos los tiempos

El dato que pone a la Selección en riesgo de ser la peor de la historia

Entre todos los que verán acción este martes en el Estadio Nacional para el cierre de las Eliminatorias, hay uno con el que a La Roja siempre le ha ido mal. La referencia es para el árbitro brasileño Anderson Daronco, que impartirá justicia en Ñuñoa.

Resulta que este musculoso silbante dirigió a la Selección Chilena en dos oportunidades bajo el actual formato clasificatorio. La primera fue el 27 de enero del 2022, cuando se perdió por 1-2 ante Argentina en Calama. En esa ocasión expulsó a Gary Medel.

Publicidad

Publicidad

La segunda vez que Daronco dirigió a La Roja fue en el actual proceso rumbo al Mundial 2026. El 21 de noviembre de 2023, se perdió por 1-0 ante Ecuador en Quito. Aquel fue el primer encuentro donde Nicolás Córdova fungió como técnico interino.

¿Cuándo se juega este partido?

La Selección Chilena cerrará su participación en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 este martes 9 de septiembre, cuando reciban a Uruguay en el Estadio Nacional a partir de las 20:30 horas.

Publicidad