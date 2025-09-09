Aún lloran las finales perdidas: prensa argentina se burla de Chile de la peor manera

La RAE define a un trauma como un “choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente”. Eso fue lo que le provocó la selección chilena a gran parte de los argentinos.

La Roja ganó sus primeros títulos justamente ante el cuadro Albiceleste, porque se quedó con las Copa América de 2015 y 2026 derrotándola tras los lanzamientos penales.

El daño que le provocó la Generación Dorada de la Roja al equipo argentino fue tan intenso, que pese a que son los actuales campeones del mundo, siempre se acuerdan de Chile.

ver también “Me tienen que juzgar por la juvenil”: el triste rendimiento de Nicolás Córdova con Chile en las inferiores

Olé se burla de Chile y lo compara con San Marino

La selección chilena pasa por el peor momento futbolístico de su historia y está totalmente afuera del Mundial de 2026, situación que gozan al otro lado de la cordillera de Los Andes.

Desde hace un tiempo en Olé están llevando la cuenta de la mala racha del cuadro nacional en partidos oficiales, la cual se alargó tras la derrota del pasado jueves ante Brasil.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Pero eso no es todo, porque en el popular medio transandino compararon los números de Chile con los de San Marino, la peor selección del mundo, que tiene un duelo oficial ganado más que el cuadro criollo en los últimos dos años.

La selección chilena quiere volver a las victorias este martes a costa de Uruguay, y de paso generar que los traumatizados medios argentinos se olviden de las derrotas en las finales y se concentren en informar de su combinado patrio.

ver también Emblema de la selección chilena elige al DT ideal tras este desastre de eliminatorias: “Y que lo apoyen todos”

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Uruguay por las Eliminatorias?

La selección chilena cierra su triste paso por las Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay, este martes 9 de septiembre a las 20:30 horas, en el estadio Nacional.

Publicidad