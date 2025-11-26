La Selección Chilena hizo historia el 2007 al llevarse un tercer lugar en el Mundial de Canadá, donde grandes figuras de la Generación Dorada como Alexis Sánchez y Arturo Vidal comenzaban a consolidar sus exitosas carreras.

Ese mundial consolidó a grandes nombres del fútbol chileno. Sin embargo, no todos los jugadores que fueron parte de esta Roja continuaron con una carrera en las canchas, donde uno de ellos, colgó los botines a los 31 años.

Juan Pablo Arenas era una de las grandes promesas de la Roja y Colo Colo, club donde comenzó su carrera y donde obtuvo 4 títulos junto al Cacique y en conversación con AS, reveló los motivos detrás de su retiro.

El retiro de Juan Pablo Arenas a los 31 años

Tras salir de Colo Colo, el ex jugador tuvo pasos en clubes Santiago Morning, Deportes Melipilla y Provincial Osorno en Chile, para luego llegar a la liga de Costa Rica donde se retiró en AS Puma Generaleña.

Acerca de su retiro a temprana edad, Arenas comenta: “Yo creo que las lesiones de rodilla me afectaron. Y también, tener un poco más de personalidad. A lo mejor eso me pasó a la cuenta, no tener un poco más de personalidad en algunos momentos”.

ver también Reinaldo Navia pidió matrimonio en las dunas de Concón: “Me arrodillé, fue espectacular”

En la misma línea, agrega que pudo alargar su carrera, pero “ya estaba ‘desgastado’ por las cosas que fueron pasando en mi carrera. Empecé joven y uno se va dando cuenta de muchas cosas a medida que pasa el tiempo… Llega un momento en que uno se desgasta. Cuando me vine de Costa Rica, el libro de pases estaba cerrado, así que tampoco podía sumarme al tiro a un equipo”.

Publicidad

Publicidad

Sobre su presente, Arenas señaló: “Con mi pareja tenemos un emprendimiento de peluquería y cosas así, empezamos hace un par de meses. Ella es estilista, así que la estoy apoyando con eso. Nos va bien y es algo que se puede hacer tranquilo”.

Añadiendo que a pesar de ser difícil retirarse profesionalmente del fútbol, ha podido sobrellevarlo bien. “El cambio no me ha afectado mucho, porque uno debe estar preparado para eso. Uno sabe que la carrera del futbolista es corta y cualquier día llega. A mí me llegó antes de lo esperado, pero lo he asimilado muy bien”.