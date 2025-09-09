Es tendencia:
Uruguay le mete miedo a Chile y dice que irá con todo para dejar a La Roja en el suelo: “Sería lindo…”

La Celeste está en las antípodas de la Selección Chilena. Es por eso que se esperaría que salieran tranquilos al Nacional. Pero, no...

Por Jose Arias

Manuel Ugarte dijo que Uruguay irá con todo.

Es lamentable, pero la Selección Chilena no se juega nada en el duelo ante Uruguay. Al menos, oficialmente, ya que una dosis de amor propio y de esperanzas de futuro ponen los ingredientes necesarios para darle emoción al duelo ante los charrúas. Los dirigidos por Nicolás Córdova quieran terminar bien estas Eliminatorias y volver a reencantar al público.

El árbol envejeció y ya no dio frutos. La Generación Dorada quedó en el pasado y es momento de recambio. Sin embargo, es necesario que esto vaya acompañado de algún hito fundacional. Por eso, sería bueno un triunfo ante la Celeste.

Se podría pensar que, en ese sentido, las cartas están echadas. Porque Uruguay ya clasificó al Mundial y no hay nada en juego para ellos, tampoco. Pero, las ilusiones se resquebrajan con las palabras de una de sus estrellas.

Uruguay no vendrá piolita al Nacional

Todas las ilusiones se despedazan. Así lo demostraron las palabras de Manuel Ugarte, volante del Manchester United, quien aseguró que los charrúas vienen con una convicción entre manos.

“Vamos a encararlo como cualquier partido, por más de que ya estamos clasificados”, aseguró el ex jugador del Paris Saint-Germain, en conversación con Ovación de El País uruguayo.

“Salir segundo sería algo muy lindo. Vamos a apuntar a eso y a tratar de jugar a lo que hemos demostrado: a ser protagonistas, tener intensidad, ganar y si es posible tener el arco en cero”, cerró Ugarte, quien confía en que Bolivia le gane o empate ante Brasil y la Celeste derrote a la Selección de Nicolás Córdova.

Chile cayó en su visita a Montevideo en la primera fecha de Eliminatorias | Getty Images

¿Cómo está la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas?

