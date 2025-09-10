Si nosotros nos quejamos con la Selección Chilena que firmó en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 el peor proceso de todos los tiempos, imaginen que distinta es la vara pues esto mismo lo piensan nada menos que en Brasil.

Es una realidad brutalmente distinta, y es que pese a las dificultades que tuvo en este camino, con dos cambios de entrenadores, finalmente consiguió la clasificación para la cita planetaria en Norteamérica, por lo mantiene incólume su racha de presencias en este tipo de torneos.

Sin embargo, si miramos el aspecto futbolístico, este Brasil estuvo muy lejos de ser una lumbrera, y los números lo respaldan, ya que si bien dirá presente en el Mundial 2026, en el gigante sudamericano apuntan a estas Eliminatorias como las peores de su historia.

Brasil firma las peores Eliminatorias de su historia

La queja en ese país no es para menos. Bajo el formato todos contra todos que instauró Conmebol, venían de ser primeros en los últimos cuatro procesos clasificatorios rumbo a Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y Qatar 2022, donde lograron 34, 41 y 45 puntos respectivamente.

Hasta antes de las últimas Eliminatorias, su campaña más magra fue en su estreno en este tipo de torneos, en el camino a Corea-Japón 2002 donde acabaron en el tercer puesto con 30 unidades. Todo lo anterior quedó en el suelo con lo que hizo Brasil rumbo al Mundial 2026.

En esta campaña no sólo que logró su peor ubicación, en el quinto lugar, además realizó su peor cosecha de puntos en la historia, con 28 positivos, y fue en la que más partidos perdió con seis, entre ellas la histórica goleada que les propinó Argentinay la última caída en El Alto con Bolivia.

Si a esto le suma que en este camino arrancaron con Fernando Diniz, a quien sacaron tras la caída con la Albiceleste en Maracaná, luego estuvieron con Dorival Junior, quien se fue tras la goleada en Buenos Aires, y la cerraron con su actual técnico, el italiano Carlo Ancelotti. Todo calza.

¿Cómo terminó el Scratch en la Tabla de Posiciones?

