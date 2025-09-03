Brasil recibirá este viernes a Chile en las eliminatorias. Un partido que huele más a encuentro amistoso, pues nadie se juega nada en ese encuentro ya que la Roja está eliminada del Mundial, mientras que el Scratch ya clasificó.

Por eso la atención está puesta fuera de la cancha en la tierra de la samba. Esto luego de que Carlo Ancelotti no quisiera nominar a Neymar, quien ha jugado todo el año de manera regular en el Santos.

Este miércoles, el estratega italiano aclaró el asunto que tanto revuelo genera en ese país. “Creo que es normal porque fue una decisión técnica basada en muchas cosas que está haciendo el jugador y también en el problema que tenía“, dijo en primer lugar por la lesión de la que se recuperó este año.

Luego sostuvo que no está a la altura del alto rendimiento “por criterios físicos”, ya que recién está recuperando su mejor estado. “Cuando hablo de criterios físicos, es un criterio de todo el cuerpo técnico. Se considera profundamente y es muy importante”, detalló el ex DT de Real Madrid.

Neymar es el goleador histórico de Brasil

Ancelotti observa a Neymar para el futuro

El objetivo de Neymar es poder entrar en la convocatoria para el Mundial del 2026, la que puede ser su última oportunidad de ganar este trofeo con la Canarinha. Y Ancelotti no lo descarta.

“También dije en otra rueda de prensa que nadie puede discutir el nivel técnico. Eso es lo que estamos evaluando cada día, cada partido”, estableció para que Ney lo tenga en cuenta.

También dijo que “no solo a él, se trata de todos los jugadores. Esta etapa con la selección es muy competitiva“, por lo que deberá ponerse las pilas para entrar en la nómina final el próximo año.

La formación de Brasil ante Chile

Brasil formará ante Chile una formación ultra ofensiva, que contempla prácticamente cuatro delanteros, aunque algunos flotarán en zona de volantes.

Los elegidos por Ancelotti son Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Douglas Santos; Casemiro y Bruno Guimarães; Rafinha, Estêvão, Gabriel Martinelli y João Pedro.