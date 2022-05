Leonardo Véliz sufrió con la derrota de Colo Colo que sentenció la eliminación del Cacique en la Copa Libertadores 2022. Los albos se hipotecaron contra Alianza Lima en Perú y necesitaban un triunfo para meterse en la siguiente ronda, pero el 3-4 de Fortaleza este pasado miércoles terminó con el sueño del puntero chileno.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, el Pollo tuvo un ácido análisis. De hecho, la palabra fracaso casi pasa desapercibida entre las duras críticas del ex atacante de Colo Colo y la selección chilena.

“Fracaso, es un fracaso. No tenemos memoria. Me acuerdo de todas las declaraciones previas a la Copa Libertadores, que se hacía un campeonato para pasar a la segunda fase y periodistas diciendo que era para pensar en el título”, dijo el Pollo.

El otrora futbolista de 76 años agrega: “¿cómo es la cosa? Por qué no somos más críticos y realistas. Se demuestra que no estaba para eso. La defensa fue débil. Aunque me digan que estaba lesionado Amor, que Falcón no sé qué, mostraron su lentitud ante River Plate y ante Fortaleza ante jugadores rápidos”.

Con la Copa Sudamericana como premio de consuelo, Pollo Véliz cree que es lo merecido, argumentando que el Cacique realmente no tiene nivel internacional para pelearle a equipos medianamente fuertes de la región.

“Nos alcanza para la Sudamericana nomás. Endiosamos a jugadores como Falcón, pero juegan en nuestro campeonato. A nivel internacional, con equipos grandes, pasando a una segunda fase canta otro gallo. Ahí vienen las decepciones”, manifestó.

El Pollo Véliz sentencia: “quizás hoy (ayer) pudo haber empatado cuando mucho, pero ni eso. Colo Colo no está para este nivel. El único jugador desequilibrante desde que llegó, con altibajos, sigue siendo Solari. Se alimenta con la calidad que tiene Lucero, que si le dan pelotas es peligroso. Pero Colo Colo es un equipo cojo. Por izquierda nada que hacer, Costa en declive, dieron espacios y le pateamos de distancia, pero los llenamos de centro. Me decepcionó Colo Colo”.