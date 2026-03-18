Manuel Pellegrini vive uno de los momentos más complicados al mando del Real Betis. Los últimos resultados provocaron que parte de la hinchada exigiera su salida, pese a los últimos años de buenas campañas.

Por eso, un histórico del Manchester City salió al rescate. David Silva, quien tuvo 117 partidos siendo dirigido por el Ingeniero, habló con AS y no dudó en poner al chileno entre los mejores entrenadores.

“Bueno, cuando te acostumbras a hacerlo bien, a ganar y a estar en finales, no es tan fácil mantener ese nivel y seguir luchando por títulos. Manuel lo está haciendo bien”, partió diciendo.

David Silva recuerda sus años con Pellegrini

Siguiendo con su firme defensa a Manuel Pellegrini, el multicampeón del Manchester City recalcó que por ningún motivo el DT debe partir del Betis. Por eso, le cantó sus verdades a la afición andaluz.

Ambos coincidieron en 2014 /Getty Images

“Pellegrini tiene crédito al haber llevado al Betis a ganar tanto y estar en finales. Es el entrenador ideal para el Betis”, recalcó el jugador que dijo adiós en la Real Sociedad, uno de los rivales del equipo de Sevilla.

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Con miras al duelo de Europa League, donde el Real Betis perdió en la ida de octavos de final (1-0 ante Panathinaikos), Silva fue claro. Para el ex Manchester City, con Pellegrini lo darán vuelta.

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“El resultado de la ida no fue bueno, pero la vuelta es en casa y se hacen fuertes con su afición. Conozco a Manuel y sé que lo darán todo”, cerró el jugador ícono del City.

En síntesis:

David Silva defendió a Manuel Pellegrini calificándolo como el entrenador ideal para el Betis.

defendió a calificándolo como el entrenador ideal para el Betis. El Real Betis perdió 1-0 ante Panathinaikos en la ida de octavos de Europa League.

perdió ante en la ida de octavos de Europa League. Silva disputó 117 partidos bajo la dirección técnica del estratega chileno en Manchester City.

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