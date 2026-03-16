Una semana opaca fue la que vivió Manuel Pellegrini en el Betis. Primero en Europa League, al perder 1-0 ante el Panathinaikos en Grecia. A eso se sumó una igualdad 1-1 contra Celta de Vigo en La Liga.

Resultados que revolvieron el ambiente en Sevilla, pues los aficionados dudan que del cuadro del Ingeniero en un momento crucial de la temporada. Algo que el DT chileno abordó en conferencia de prensa.

“Cuesta entender esta tensión estando quintos, con tantos lesionados y peleando en la Europa League. Por algún motivo me parece extraño”, manifestó para tirarle las orejas a los fanáticos.

De todas maneras, fiel a su experiencia no quiso dramatizar mucho. “Pero hay que superarlo a través del juego, porque así el público se volcó con nosotros”, contó cuando se logró el empate.

Pellegrini siente que Betis ha hecho una buena temporada

Pellegrini admite que “sentimos la tensión”

Entendió que el 1-0 en contra, que cayó a los 4 minutos, descompuso bastante al cuadro bético. “Nos pusimos pronto en desventaja y sentimos la tensión, pero al final del primer tiempo mejoramos y la segunda parte fue buena”, explicó Pellegrini.

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“En casa siempre que no vences son puntos perdidos, igual que fuera son ganados, pero mantenemos la distancia con un rival directo, sumamos y seguiremos peleando hasta el final”, estableció.

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También hace énfasis en lo sicológico. “Más que algo puntual o táctico fueron 25 minutos en los que sentimos el gol, pero poco a poco nos fuimos asentando en el campo”, detalló.

Finalmente dijo que el jueves, en la revancha de Europa League, será clave tener una gran actitud ante Panathinaikos. “Nos supimos sobreponer y el jueves hay que salir sin errores defensivos, que nos están penalizando mucho porque en Grecia y Getafe nos penalizaron mucho”, cerró.

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