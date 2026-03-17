En el Real Betis no quieren ni piensan soltar a Manuel Pellegrini. Si bien ha habido algunas críticas al chileno, el entrenador mantiene al equipo en zona de Europa League en la tabla de La Liga y pelea en los octavos de final del mismo torneo continental.

Y hay otro detalle importantísimo: en el Betis lo adoran. Este martes el vicepresidente del club, José Miguel López Catalán, adelantó que pese a rumores, incluso de una cláusula que beneficiaba una hipotética llegada a la selección chilena (y que fue negada), Pellegrini se mantendrá en su puesto al menos hasta junior del próximo año, cuando termine contrato.

“Se lo ha ganado. Nos lo ha demostrado. Le vemos con esa ilusión. Creemos que vamos a tener un final de temporada muy bueno en la UEFA y en los diez partidos de Liga que quedan. Estamos convencidos de que el año que viene Manuel estará con nosotros. Sería absurdo inventar historias“, dijo el directivo verdiblanco a Cope Sevilla.

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Betis: Pellegrini parece de 40 años

Agregó que “un entrenador como Pellegrini, con ese liderazgo, ha sido clave y lo va a seguir siendo. Al Betis las eliminatorias a dos partidos le vienen bien. Lo demostramos el año pasado con la Fiorentina y el Vitoria de Guimaraes. Estoy convencido de que vamos a pasar”.

En el Betis no van a soltar a Manuel Pellegrini hasta que termine su contrato.

“Yo creo que todos conocemos a Manuel. Es una persona correcta, educada, un gran entrenador… Entiendo que al final fue una respuesta en el sentido de poner en valor que estamos quintos y vivos en Europa. Al final, lo que puedo decir de Manuel, aparte de ser un gran entrenador y que estamos al doscientos por cien con él, es que tiene una ambición como si tuviera cuarenta años menos“, complementó López Catalán.

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El vicepresidente del Betis sentencia que “llevamos muchos años clasificándonos para Europa, cinco años seguidos. Nunca hemos querido poner el objetivo en la Champions League, y ahora que este año estamos con posibilidades importantes con ese quinto puesto, estamos con ilusión y exigencia. Nosotros estamos en la misma línea y los jugadores, también. Vamos todos a una”.

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El próximo desafío del Betis será este jueves como local contra Panathinaikos, por la vuelta de la Europa League. Los españoles deben revertir el 1-0 de la ida den Grecia.

Resumen:

-Vicepresidente del club promete que Manuel Pellegrini mantendrá su cargo en Real Betis al menos hasta junio de 2025.

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-El vicepresidente López Catalán está feliz y satisfecho con el trabajo y convicción de Pellegrini en el Betis.

-Real Betis ocupa el quinto puesto de La Liga y busca clasificar a Champions League.