En Colo Colo todo sale mal. Y no parece levantar cabeza en un buen rato más, pues aseguran que a fin de año el panorama económico será bastante oscuro.

No solamente porque quedará fuera de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, también porque deberá usar mucho dinero en indemnizar jugadores que no pueden seguir en el equipo el próximo año.

Así lo señaló Nicolás Peric, manifestando que la única fórmula para que el Cacique vuelva a brillar es echando muchos futbolistas para limpiar el camarín.

“Es un plantel numeroso en egos, con estrellas que no han funcionado y vas a tener que depurarlo te guste o no. Ese depurarlo te va a generar temas económicos, tendrás que llegar a acuerdos y pagarles”, dice el ex meta.

Amor se irá de Colo Colo, pero por fin de contrato

Colo Colo debe reinventarse

La mano de Fernando Ortiz parece no ser la indicada en Colo Colo tras la goleada que sufrió en la Supercopa contra Universidad de Chile. El DT deberá demostrar mucho carácter, partiendo por establecer un nuevo plantel.

“No puedes dejar jugadores por contrato vigentes, para que hagan número. Tú vas a tener que salir a hablar con los jugadores y llegar a acuerdos, para que tu año sea mejor”, indica Peric sobre lo que será el 2026.

Finalmente establece que “vas a tener otra vez mucho jugador que no va a jugar y te puede volver a pasar lo mismo. Eso te va a salir plata”.

En Colo Colo deberán empezar a trabajar luego en el plantel del próximo año, para poder empezar a planificar con anticipación lo que será una temporada sin Copa Libertadores.

