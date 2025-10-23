Luis Marín es el nuevo presidente del Sifup, luego de que Gamadiel García renunciara para comenzar nuevas labore en FIFPro, el sindicato mundial de jugadores de fútbol.

En entrevista con Redgol, Marín asegura que el nuevo aire que llega al Sifup no debe cambiar nada respecto a lo hecho en el último año, en el que la creación de La Casa del Futbolista, en Pirque, asoma como uno de los grandes logros.

“Nuestra hoja de ruta no varía en lo que veníamos trabajando, es un cambio de estructura que se tenía conversado y no nos pilla de sorpresa”, señala en un inicio.

-¿Gamadiel venía tanteando la opción hace tiempo?

Estaba conversado, se podía dar por el organigrama de FIFPro. Ahora debemos apoyarlo en esta decisión, es un avance profesional para él, como directorio apoyamos eso. Cambian algunos nombres de la estructura, pero los objetivos se mantienen de la misma forma.

Luis Marín y su nueva responsabilidad en el Sifup

-Ahora quedas tú como presidente, ¿es mucha presión?

Es una responsabilidad a la que se debe responder como corresponde, tal como lo hice como jugador y en el sindicato durante 9 años. Fui secretario, tesorero, ahora presidente, no varía mi entrega hacia el Sifup. Solo cambia el nombre del cargo, que es una responsabilidad. Hay que renovar las energías con el equipo de trabajo que uno tiene, para velar por los derechos de todos los jugadores de Chile.

–¿Qué objetivo tiene a corto plazo?

Queremos hacer crecer nuestro complejo, sentimos que está en la mitad. Y que haya apoyo a los jugadores, lo que ha estado siempre, para el beneficio de nuestra actividad que ha estado tan golpeada en el último tiempo.

El nuevo complejo del Sifup en Pirque

-¿Cómo observan en el Sifup que haya un nuevo torneo?

Más campeonatos es un beneficio, trae más opciones de trabajo, que se juegue más tiempo es lo que proponemos. Será un torneo parecido a lo que propusimos el 2021, eso lo presentamos y se llamaba Copa de la Liga. La diferencia es un cuadrangular para la Supercopa, lo que me parece bien. La principal tarea es que vuelva la gente al estadio, que se pueda jugar más tarde, se necesita un espectáculo mayor.

–Hay un problema grande con la Segunda División Profesional, ¿cuál es su mirada de esa categoría?

Uno lamenta que se intente desinformar y dejar eso en la palestra de todo. El querer llegar a un acuerdo transformándote en una víctima. Eso no es lo correcto. Tuvimos una reunión con la Segunda División, con Pablo Milad, con la Gerencia de Ligas y propusieron algo solamente con voz, no hay nada formal, no hay acuerdos. Hubo clubes que llegaron una hora tarde, entonces como división si no se ponen de acuerdo en un horario, es difícil avanzar. Por eso no se deben sembrar desconfianzas, temor en lo que rodea el fútbol, ese es el problema que ha hecho la Segunda División. Muchos clubes han hecho las cosas mal, ya hay uno que está afuera que es San Antonio. Una mala administración pasa la cuenta, los clubes deben hacer las cosas como corresponde.