Fue en el minuto 83 cuando Javier Altamirano dejó la cancha del estadio Bicentenario de La Florida, cuando la selección chilena empataba momentáneamente por 1-1 ante Perú.

El jugador de Universidad de Chile tuvo un gran desgaste, pero la alarma la entregó el periodista al borde de la cancha, Claudio Bustíos, quien dejó en pánico a los hinchas azules.

“Altamirano dejó la cancha con algunas molestias”, dijo en el micrófono de Chilevisión, lo que de inmediato hizo doler las muelas en el Centro Deportivo Azul.

Esto, porque la U espera mañana por el jugador para ver si puede ser opción para el partido del lunes, donde deben enfrentar a Palestino por una nueva fecha de la Liga de Primera 2025.

¿Qué pasó con Javier Altamirano?

Gustavo Álvarez ha entrenado con una formación alternativa a la espera de la práctica del sábado, donde podrá contar con la mayor parte de su plantel de Universidad de Chile.

Con Lucas Assadi, quien no ha entrenador por un fuerte cuadro viral, al borde de quedar descartado ante Palestino, ahora puede sumar a Javier Altamirano que terminó con dolencias en la Roja.

Una situación que tendrá que analizar el cuerpo médico de la U en el CDA, donde verán a Assadi y Altamirano, de manera de tomar una decisión definitiva para el encuentro contra los árabes.

Hay que recordar que Universidad de Chile debe recibir a Palestino por la Liga de Primera en la jornada del lunes, a las 16.00 horas, en el estadio Santa Laura.

