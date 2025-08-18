Universidad de Chile emprende su viaje a Buenos Aires, donde este miércoles debe enfrentar la revancha ante Independiente, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Tras finalizar el entrenamiento en el Centro Deportivo Azul, los dirigidos por el técnico Gustavo Álvarez agarraron las maletas y se dirigieron al aeropuerto para volar hasta Buenos Aires.

La U llegará a la capital argentina con la ventaja del marcador obtenido en el primer partido en el Estadio Nacional, luego de la victoria por 1-0 con gol de Lucas Assadi.

Por lo mismo, el martes entrenarán en Buenos Aires, donde tendrán la última oportunidad para cambios en la oncena inicial para el técnico Álvarez, de manera de poder asegurar la clasificación.

Israel Poblete es la gran baja de la U vs Independiente. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

La U entrenará en Argentina

En ese sentido, los azules entrenarán en la jornada del martes en la capital de Argentina, en la casa de Boca, donde Gustavo Álvarez podrá hacer las últimas modificaciones para el duelo ante el grande de Avellaneda.

Una de las grandes bajas será Israel Poblete, quien no viajó junto a sus compañeros, incluso poniéndose en duda para los próximos encuentros de la U, donde tendrá que ser cuidado.

Por otra parte, Maximiliano Guerrero se subió como el último pasajero luego de recuperarse y aparecer como una nueva alternativa para el equipo de Álvarez en Argentina.

