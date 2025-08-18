Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

U de Chile inició el viaje para la revancha ante Independiente por la Copa Sudamericana

Los azules emprendieron el rumbo hasta Argentina, donde el miércoles jugarán en Avellaneda por el paso a los cuartos de final.

Por Cristián Fajardo C.

La U emprende viaje hasta Argentina.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTLa U emprende viaje hasta Argentina.

Universidad de Chile emprende su viaje a Buenos Aires, donde este miércoles debe enfrentar la revancha ante Independiente, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Tras finalizar el entrenamiento en el Centro Deportivo Azul, los dirigidos por el técnico Gustavo Álvarez agarraron las maletas y se dirigieron al aeropuerto para volar hasta Buenos Aires.

La U llegará a la capital argentina con la ventaja del marcador obtenido en el primer partido en el Estadio Nacional, luego de la victoria por 1-0 con gol de Lucas Assadi.

Por lo mismo, el martes entrenarán en Buenos Aires, donde tendrán la última oportunidad para cambios en la oncena inicial para el técnico Álvarez, de manera de poder asegurar la clasificación.

Israel Poblete es la gran baja de la U vs Independiente. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Israel Poblete es la gran baja de la U vs Independiente. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Confirman la señal que transmite a Independiente vs. Universidad de Chile por Copa Sudamericana

ver también

Confirman la señal que transmite a Independiente vs. Universidad de Chile por Copa Sudamericana

La U entrenará en Argentina

Universidad de Chile comenzó la expedición a Buenos Aires, donde el miércoles se enfrentará nuevamente ante Independiente, buscando el paso a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Publicidad

En ese sentido, los azules entrenarán en la jornada del martes en la capital de Argentina, en la casa de Boca, donde Gustavo Álvarez podrá hacer las últimas modificaciones para el duelo ante el grande de Avellaneda.

Una de las grandes bajas será Israel Poblete, quien no viajó junto a sus compañeros, incluso poniéndose en duda para los próximos encuentros de la U, donde tendrá que ser cuidado.

Por otra parte, Maximiliano Guerrero se subió como el último pasajero luego de recuperarse y aparecer como una nueva alternativa para el equipo de Álvarez en Argentina.

Publicidad
Duro mensaje de Galdames antes de jugar contra la U. de Chile: “Somos los primeros en poner la cara”

ver también

Duro mensaje de Galdames antes de jugar contra la U. de Chile: “Somos los primeros en poner la cara”

Lee también
Assadi aleona a la U para el duelo ante Independiente
U de Chile

Assadi aleona a la U para el duelo ante Independiente

Zaldivia saca jineta: golpea la mesa antes del viaje de la U
U de Chile

Zaldivia saca jineta: golpea la mesa antes del viaje de la U

¿Cuándo juega U. de Chile vs. Independiente? Hora y dónde ver en Copa Sudamericana
U de Chile

¿Cuándo juega U. de Chile vs. Independiente? Hora y dónde ver en Copa Sudamericana

Mientras Almirón ganó US$2 millones, esto cobran los candidatos a reemplazarlo
Colo Colo

Mientras Almirón ganó US$2 millones, esto cobran los candidatos a reemplazarlo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo