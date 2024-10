La vida de Mathías Vidangossy dio un cambio rotundo en este 2024 cuando en septiembre decidió dejar Curicó Unido para irse a jugar a la Kings League Américas en México, defendiendo la camiseta del Real Titán FC.

Ahí, el habilidoso atacante juega para el equipo que tiene como presidente a Germán Garmendia y como vicepresidente a Igor Lichnovsky. Haciendo honor a sus cualidades, el tercer puesto en el Mundial de Canadá Sub20 del 2007 la está rompiendo con solo unos partidos disputados.

“Es un tipo de fútbol que a mí me gusta, y me preguntaron si quería ir. Yo ya venía en una búsqueda de crecer, de trascender como persona, más allá de identificarme como futbolista profesional y se presenta esta situación. Para mí fue de esas casualidades que no son casualidades”, afirmó Vidangossy desde México a LUN.

En ese sentido, el atacante recordó que “desde que en algún momento hablé sobre el tema de la depresión, no he parado con ese camino de ir buscando tener más conciencia de lo que yo decido vivir. Yo no evalúo mi crecimiento personal desde si me está yendo bien en el fútbol o no. No recuerdo haber dicho nunca que quería ser jugador profesional, pero sí la vida como que me encaminó a llegar a ser jugador profesional. No me considero como alguien que tenga la mentalidad de un deportista, de un jugador ganador, por decirlo así”.

En ese sentido el ex Colo Colo aseguró que “la dinámica de la Kings es como un show entretenido, igual hay que ganar, pero la base es un show, al menos para mí. Antes de venir, dije ‘voy a un show, no a tener que ganar’, y fue uno de los pilares más importantes para tomar la decisión. Pero también me pasa que con este tema de mi crecimiento personal, cuando llega la oferta de la Kings justo estaba en una etapa de buscar respuestas que empezaron a aflorar”.

“Cuando dije ‘esto es lo que me pasa’, a los dos o tres días me llega esta oferta de la Kings. Yo creo en el tema de la energía, de lo que uno piensa y siente, y que eso se manifiesta. Y en ese momento yo estaba pensando que buscaba la libertad de poder disfrutar el cómo yo vivo el fútbol”, agregó.

Para cerrar, Mathías afirmó que “en algunos lapsos del primer partido, me vi riéndome. En el momento no me di cuenta por qué, pero me estaba riendo. Y eso no me había pasado hace mucho tiempo. Sin darme cuenta volví a disfrutar como hace rato no lo hacía. Como que algo me faltaba, que no me lo entregó el haber jugado bien o el haber salido figura del partido. La mayoría de los comentarios que me llegan desde que estoy aquí son ‘me gusta verte feliz’, y creo que eso es lo verdaderamente importante”.