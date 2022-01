Los que dicen que el mundo del fútbol es de banalidades no han conversado con Mathías Vidangossy. El mediapunta de 34 años, que aportó destellos de su talento en Deportes Melipilla en 2021, asume al deporte rey como una pasión enorme, quizás un goce espiritual.

Una conexión que se puede entender mejor hoy, cuando varios de sus compañeros de la Generación Dorada que jugó en Mundial Sub 20 en 2007 comienzan a despedirse. El último fue Carlos Carmona y Vidangossy reconoce que "la parte más triste del fútbol es cuando hay que dejarlo".

En diálogo con Redgol, el ex campeón con Unión española y Colo Colo advierte que se trata de "jugadores de un recorrido tremendo", que "su decisión es súper respetable" y que deben estar "tranquilos" con ella, en especial en el caso del coquimbano.

"Más que sorprenderme su retiro, uno ve el trasfondo y su salud es muy importante, porque para un futbolista lo peor es no estar en el 100 por ciento y luchar cada día con poder estarlo", reconoce el hombre que jugó en España, Brasil y México a lo largo de su carrera.

Vidangossy no quiere largar los botines todavía. "Vamos a darle todo lo que pueda. Amo jugar fútbol, me encanta estar jugando y en competencia. Uno de los mejores placeres es poder seguir creando y disfrutando", sentencia el delantero.

Por eso, está haciendo pretemporada a la espera de que aparezca un interesado en sus servicios. "Me preocupo de estar bien en la parte de la salud, tanto física como mentalmente, para hacer lo que estoy imaginando dentro de la cancha", complementa.

El episodio sobre su decisión de no vacunarse contra el covid-19 llamó la atención a fines de 2021. Pero Vidangossy no quiere separarse de una cancha: "No tengo problemas en vacunarme. Pregunté si era obligación para jugar, y me dijeron que no. Si mañana llega a ser obligación, lo voy a hacer y no tengo problemas", establece.

Vidangossy cerró la última temporada en Deportes Melipilla con 14 presentanciones y tres goles, contra Ñublense, Universidad Católica y Universidad de Chile.