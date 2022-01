Mathías Vidangossy , el ex delantero de Deportes Melipilla que hizo noticia porque no había cumplido el calendario de vacunación contra el coronavirus , asegura que recibirá la dosis si se determina de manera obligatoria, mientras busca equipo en el mercado de fichajes para continuar su carrera en Primera División .

Mathías Vidangossy no hizo noticia por su talento a fines del año pasado. La revelación de que el ex jugador de Deportes Melipilla había decidido pasar por alto la vacunación contra el covid-19 generó múltiples reacciones. Hoy, el mediapunta de 34 años está en búsqueda de equipo.

"Yo creo que fue mal comprendido. Desde que salieron un par de noticias sobre eso, se ha agarrado fuera de contexto. Yo no tengo problemas en vacunarme, por eso pregunté si era obligación hacerlo para jugar, y me dijeron que no", explica en diálogo con Redgol el ex mundialista juvenil.

Por eso, aclara que "si el día de mañana llega a ser obligación, lo voy a hacer y no tengo problemas con ello. Y hay cosas que hacer para mantenerse fuerte. No es decir que lo que está pasando no existe, si no que uno puede tener otros resguardos, que tienen que ver mucho con la mentalidad", sentencia.

Así que el jugador está de cabeza en el trabajo físico, con un ojo puesto en el teléfono. "Estoy haciendo una pretemporada con unos jugadores amigos que van a comenzar ahora en sus clubes, y estoy en conversaciones, pero nada seguro", avisa.

"Hay equipos de Primera y Primera B, pero me gustaría más quedareme en Primera por los objetivos que uno se traza. Aunque también es cierto que hay buenos clubes en la B, así que no se descarta la opción", puntualiza el hombre formado en Unión Española.

Vidangossy debutó en el conjunto hispano con 15 años y tuvo pasos por España, Brasil y México. En Chile ha vestido once camisetas y se coronó campeón con Unión en 2005 y Colo Colo en 2014. La última temporada registró dos goles y una asistencia en 14 partidos disputados.