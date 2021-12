Pese a ser uno de los jugadores más destacados del año, Mathías Vidangossy no seguirá en Deportes Melipilla y el propio futbolista rechaza la versión de que tiene relación por su decisión de no vacunarse contra el coronavirus.

Este 2021 fue el año de la resurrección deportiva de Mathías Vidangossy, que a punta de regates y goles, volvió a su mejor rendimiento siendo figura en un equipo que tuvo que pelear en la parte baja de la tabla.

Pese a sus buenos partidos y golazos como el que le hizo a Universidad de Chile, Deportes Melipilla no le renovó su contrato y apareció una versión de que no sigue porque rechazó vacunarse contra el coronavirus.

El propio jugador rechazó esta tesis en conversación con Radio ADN destacando que el entrenador Cristián Arán se lo dijo a la cara.

“No es efectivo. El cuerpo técnico no quería que siguiera y es respetable. Pregunté si era obligación vacunarme y preferí no hacerlo. Hubo muchas cosas que me ayudaron en mi depresión y no me quise vacunar por lo mismo, para estar preocupado de mis emociones y mi alimentación", relató.

Agregando eso sí que "si obligan a vacunar, lo haré. Inmunológicamente estoy bien“.

Además detalla que cuida mucho su dieta para estar en perfecto estado físico. “No como carne, así que llego a los asados con pescado o verduras que se pueden poner en la parrilla”, cerró.