Una de las gratas sorpresas de esta primera rueda del Campeonato Nacional, es el renacer de Mathías Vidangossy, que en Deportes Melipilla ha encontrado su mejor versión.

A punta de regates, el mundialista sub 17 de Canadá renovó todo su repertorio futbolístico y es sin lugar a dudas una de las figuras del momento y en conversación con Redgol, el talentoso jugador asegura que si tuviera una oferta de Universidad de Chile y de Colo Colo al mismo tiempo, se daría una nueva oportunidad en Macul.

"Volvería a Colo Colo por los jugadores que tiene hoy en día, tiempo atrás era un equipo descompensado y sin ir más lejos peleó para no descender, yo no soy calienta el sol, me gusta el buen fútbol y tiempo atrás era Universidad Católica el que mejor jugaba y hoy es Colo Colo, así que sí volvería", afirmó.

Agregando que "si se da la posibilidad y con todo lo que me estoy esforzando obvio que me gustaría volver a un grande."

El Campeonato Nacional está que arde con los grandes en punta, pero Mathías Vidangossy tiene claro cuál es su candidato a dar la vuelta olímpica.

"Por como está jugando y por las ganas que ponen mi candidato a Campeón es Colo Colo", cerró.