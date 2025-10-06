Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial Sub 20 Chile 2025

A la selección chilena se le aparece el cuco mexicano del Mundial Sub 20: el crack de 16 años que ahora va por La Roja

Gilberto Mora y la selección mexicana Sub 20 asustan a La Roja en la previa del duelo por los octavos de final de la Copa del Mundo de Chile 2025.

Por Diego Jeria

México avisa que el cuco azteca del Mundial Sub 20 está listo para ir contra Chile.
© Getty ImagesMéxico avisa que el cuco azteca del Mundial Sub 20 está listo para ir contra Chile.

La selección chilena sub 20 juega los octavos de final de la Copa del Mundo Sub 20 este martes 7 de octubre, contra su similar de México. El duelo se disputará en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

La Roja de Nicolás Córdova llegó a la instancia entre críticas por su rendimiento, con una clasificación tortuosa que se definió apenas por criterio de tarjetas. Y deberá enfrentar a un México que por ahora sorprende.

Los aztecas le empataron a Brasil y España (ambos 2-2) y derrotaron a Marruecos (0-1) por el Grupo C. Y Chile deberá enfrentar a una de las grandes figuras hasta ahora del torneo: Gilberto Mora.

Y en México están ansiosos de ver al mediocampista de los registros del Tijuana, de apenas 16 años, liderar al cuadro azteca a los cuartos de final.

El jugador que rescata Hugo Droguett de la selección chilena sub 20 pese al pobre desempeño en el Mundial

ver también

El jugador que rescata Hugo Droguett de la selección chilena sub 20 pese al pobre desempeño en el Mundial

El gran Mundial Sub 20 de Gilberto Mora en Chile 2025

De hecho, la revista Invictos vibra con el gran momento de Mora en el Mundial Sub 20 de Chile 2025 y le dejan claro a La Roja que México irá a Valparaíso con un niño en llamas.

Tweet placeholder
Publicidad

¡El Mundial U20 de Gilberto Mora está siendo descomunal! Tres goles, una asistencia, tres partidos. Asistió ante Brasil, marcó doblete ante España y marcó ante Marruecos“, destaca la revista Invictos.

Agregan que “participó en las jugadas de 5 de los 5 goles de México en lo que llevamos de Copa del Mundo Juvenil. Todo esto a sus 16 años. Todo esto siendo uno de los jugadores más jóvenes del torneo. La joya del fútbol mexicano“.

¡Preocupante! Hinchas de la selección chilena sub 20 perdieron la paciencia: lluvia de pifias para Córdova

ver también

¡Preocupante! Hinchas de la selección chilena sub 20 perdieron la paciencia: lluvia de pifias para Córdova

Chile sub 20 y México se enfrentan este martes 7 de octubre, desde las 20:00 horas en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, por los octavos de final del Mundial Sub 20. El ganador de la llave enfrentará a Argentina o Nigeria por cuartos de final.

Publicidad
México y Gilberto Mora desafían a Chile por los octavos de final del Mundial.

México y Gilberto Mora desafían a Chile por los octavos de final del Mundial.

Lee también
Borghi en llamas contra Arturo Vidal y la Sub 20: "A la mier..."
Selección Chilena

Borghi en llamas contra Arturo Vidal y la Sub 20: "A la mier..."

Córdova y críticas a La Roja en Mundial Sub 20: "Por primera vez..."
Selección Chilena

Córdova y críticas a La Roja en Mundial Sub 20: "Por primera vez..."

La carta bajo la manga de La Roja Sub 20 ante México: "Va a jugar..."
Selección Chilena

La carta bajo la manga de La Roja Sub 20 ante México: "Va a jugar..."

México no teme a las métricas de la Roja Sub 20 y lanza potente advertencia
Selección Chilena

México no teme a las métricas de la Roja Sub 20 y lanza potente advertencia

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo