La selección chilena sub 20 juega los octavos de final de la Copa del Mundo Sub 20 este martes 7 de octubre, contra su similar de México. El duelo se disputará en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

La Roja de Nicolás Córdova llegó a la instancia entre críticas por su rendimiento, con una clasificación tortuosa que se definió apenas por criterio de tarjetas. Y deberá enfrentar a un México que por ahora sorprende.

Los aztecas le empataron a Brasil y España (ambos 2-2) y derrotaron a Marruecos (0-1) por el Grupo C. Y Chile deberá enfrentar a una de las grandes figuras hasta ahora del torneo: Gilberto Mora.

Y en México están ansiosos de ver al mediocampista de los registros del Tijuana, de apenas 16 años, liderar al cuadro azteca a los cuartos de final.

El gran Mundial Sub 20 de Gilberto Mora en Chile 2025

De hecho, la revista Invictos vibra con el gran momento de Mora en el Mundial Sub 20 de Chile 2025 y le dejan claro a La Roja que México irá a Valparaíso con un niño en llamas.

“¡El Mundial U20 de Gilberto Mora está siendo descomunal! Tres goles, una asistencia, tres partidos. Asistió ante Brasil, marcó doblete ante España y marcó ante Marruecos“, destaca la revista Invictos.

Agregan que “participó en las jugadas de 5 de los 5 goles de México en lo que llevamos de Copa del Mundo Juvenil. Todo esto a sus 16 años. Todo esto siendo uno de los jugadores más jóvenes del torneo. La joya del fútbol mexicano“.

Chile sub 20 y México se enfrentan este martes 7 de octubre, desde las 20:00 horas en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, por los octavos de final del Mundial Sub 20. El ganador de la llave enfrentará a Argentina o Nigeria por cuartos de final.

