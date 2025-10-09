En lo que tristemente se ha vuelto una costumbre, mientras otros países sudamericanos se preparan para disputar el Mundial 2026, la Selección Chilena trabaja en pos de sumar la mayor cantidad de partidos amistosos de cara al próximo año.

Para lo que resta del 2025, además del encuentro que jugará este viernes contra Perú en La Florida, en el mes de noviembre viajará hasta Rusia para jugar un triangular con el cuadro local y enfrentarse, otra vez, al conjunto incaico. Así se cerrará su temporada.

De cara al 2026, el gerente de selecciones nacionales Felipe Correa confirmó en conferencia de prensa que Chile tendrá acción durante la mayor parte de las fechas FIFA, ya que además arrancará la preparación para el Preolímpico 2027, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Selección Chilena tendrá una serie de amistosos para 2026

“Tenemos un calendario de partidos amistosos 2026, con algunos contratos ya cerrados“, adelantó el directivo quien afirmó que tras la disputa de la Copa del Mundo “vamos a ir a jugar en Estados Unidos en septiembre“, sin detallar los posibles rivales.

En esa línea, Correa indica que “vamos a tener más de 12 partidos amistosos de selección el próximo año y estamos trabajando fuerte para que justamente el resultado de las últimas Clasificatorias cambie”, en referencia al último puesto de Chile en las últimas Eliminatorias.

No conforme con ello, el funcionario de la ANFP ratificó que “estamos planificando partidos de la selección preolímpica que es la continuidad de esta Sub 20, que el 2027 va a tener un Preolímpico para ir a las Olimpiadas del 2028″, sin confirmar si ese proceso estará a cargo de Nicolás Córdova.

¿Cuándo juega La Roja?

El próximo encuentro amistoso que tendrá la Selección Chilena será ante Perú, en duelo a jugarse este viernes 10 de octubre desde las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.