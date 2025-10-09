La selección chilena vuelve a la acción este viernes 10 de octubre, con el amistoso frente a Perú en el estadio Bicentenario de La Florida. La Roja tendrá como director técnico interino a Sebastián Miranda, tras el fracaso en eliminatorias con Ricardo Gareca y el paso de urgencia de Nicolás Córdova.

En el cuadro incaico, el defensa Miguel Araujo es uno de los líderes del también interino Manuel Barreto. El jugador de los registros de Sporting Cristal calentó el duelo asegurando que, pese a ser un amistoso de dos selecciones heridas, entre Perú y Chile no hay amistosos.

“Hay muchos chicos nuevos, nuevos rostros. Los veo con muchísimas ganas, esa hambre de querer lograr cosas. Es un partido amistoso en sí, pero es contra Chile“, dijo Araujo.

Mal momento de ambas selecciones, mayor rivalidad

Agregó que “sabes que contra Chile no hay amistosos, y más en el momento en el que estamos. Necesitamos ganar, darnos una alegría y dar un buen fútbol para estar anímicamente bien, para recuperarnos de esta etapa“.

Chile y Perú se vuelven a encontrar en un duelo amistoso.

“Esta convocatoria es muy importante para nosotros. Si para alguno no lo es, no se puede hablar, pero acá dentro es importantísima. ¿Quién no quiere estar en la selección? ¿Quién no quiere vestir estos colores aunque sea en el entrenamiento? A los que les toque no jugar o debutar contra Chile, este partido es igualmente importantísimo“, complementó.

Sentenció que “ellos deben traer pasión, humildad, ganas y sacrificio. Todos esos componentes hacen que una selección se convierta en familia. Los más grandes tenemos que recibirlos como a nosotros nos recibieron alguna vez“.

Chile recibe a Perú en partido amistoso este viernes 10 de octubre, desde las 20:00 horas en el estadio Bicentenario de La Florida. Será el debut de Miranda al mando de la selección nacional adulta.