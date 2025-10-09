El encuentro amistoso que disputará la Selección Chilena ante su par de Perú, este viernes en el Estadio Bicentenario de La Florida, está marcado por la masiva cantidad de bajas por lesiones de diversa consideración durante los últimos días.

Durante las horas recientes, se conoció de la fractura en la muñeca del central Iván Román y el cuadro gripal del creativo Lucas Assadi, ambos finalmente marginados por el técnico Sebastián Miranda, lo que motivó el arribo en sus reemplazos de tres mundialistas Sub 20.

Pues bien, a 24 horas del pitazo final para el amistoso entre Chile y Perú, el cuerpo médico de la Selección confirmó una nueva baja en la convocatoria por lesión muscular, la cual no tendrá por ahora un futbolista que ocupe su puesto.

La nueva baja que suma la Selección Chilena ante Perú

Desde La Roja dieron a conocer que el delantero Alexander Aravena “presentó una molestia muscular de aductores“, y agregan que “su recuperación no le permite estar a disposición del cuerpo técnico para el amistoso frente a Perú”.

La lesión del “Monito” obligará a Miranda a introducir modificaciones en su más posible formación titular para enfrentar a Perú, pues el actual jugador del Gremio estaba en consideración para ser parte del tridente ofensivo junto a Lucas Cepeda y Ben Brereton.

Los números del ex UC en La Roja

Desde su primera convocatoria a la Selección Chilena Adulta, el 28 de marzo del 2023, hasta la actualidad, Alexander Aravena suma un total de 713 minutos en cancha durante 15 encuentros donde no convirtió goles y registra una asistencia.

¿Cuándo se juega el amistoso?

El encuentro que sostendrán las selecciones de Chile y Perú se disputará este viernes 10 de octubre, desde las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.