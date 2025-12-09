El futuro de Cristián Zavala es uno de los tantos temas sin resolver en el cierre de temporada del fútbol chileno. La dirigencia de Coquimbo Unido debe definir si lo retiene o lo devuelve a Colo Colo para 2026.

El delantero partió al puerto a mediados de año al no ser considerado por Jorge Almirón, pero antes renovó su contrato con el Cacique. Más tarde, fue campeón y clasificó a Copa Libertadores con el Pirata. ¿Se quedará?

En diálogo con TNT Sports durante la Gala Crack, Cristián Zavala reveló que “esta semana tienen la reunión, porque tiene que decidirse luego para tranquilidad mía y saber qué va a pasar“.

“Que sea lo que dios quiera. Si tengo que volver a Colo Colo, voy a estar bien, y si me tengo que quedar en Coquimbo, voy a estar bien también“, aseguró el futbolista, aunque más tarde manifestó su preferencia.

¿Se queda en Coquimbo o vuelve a Colo Colo? Esta semana se define el futuro de Zavala | Photosport

¿Colo Colo o Coquimbo Unido? Zavala marca su preferencia para 2026

Sobre lo que se viene para el próximo año, Cristián Zavala dejó claro que preferiría seguir en Coquimbo Unido. “Es mucho más atractivo jugar Copa Libertadores, pero bueno, ahí tienen que decidirlo los dirigentes“, dijo.

Y claro, porque Colo Colo se quedó sin premio internacional para la temporada. Los albos quedaron fuera de toda competencia luego de su desastroso cierre de año, donde perdieron contra Audax Italiano en el Monumental.