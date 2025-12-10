Tiene 17 años, jugó el Mundial e ilusiona a Colo Colo para 2026

Mientras Colo Colo comienza a pensar en el armado del plantel para la temporada 2026, hay varios juveniles que esperan tener una oportunidad en el equipo y ser parte de la pretemporada en enero.

Uno de ellos es Yastin Cuevas, delantero de 17 años que participó en el Mundial Sub 17 con la Roja y que recién fue campeón con Colo Colo Sub 18. El atacante ha aparecido en la Sub 20 también y entrenado con el primer equipo.

“Volví del Mundial y me subieron al tiro (a la Sub 20). Fue bueno porque venía con otro ritmo, para ayudar a mis compañeros en lo que pudiera. Jugué dos o tres partidos, tenía otro ritmo, me sentí cómodo“, comentó.

“El profe me dio confianza de jugar de titular, así que fue bueno para mí”, sumó el delantero, quien aseguró que competir en el Mundial fue “otro nivel, el pase, las canchas, todo lo físico. Nosotros a lo mejor veníamos un poco más chicos comparados con otros, pero nos sentimos muy bien”.

“Dan ganas de ser citado y jugar en Colo Colo”

Sobre la presencia de juveniles como Leandro Hernández y Francisco Marchant este año en Colo Colo, el joven delantero dijo que “fue muy buena, no solo por sumar minutos, sino por el nivel que tienen“.

“Eso te da ganas de seguir adelante para ir al plantel, ser citado, jugar. Ya llegará el momento, a seguir esforzándose nomas”, sumó Yastin Cuevas, para cerrar que “me siento cómodo por todas las bandas, por el medio, puedo jugar donde me quiera el profe.”