César Munder fue la estrella de un Cobresal que goleó 3-0 a Colo Colo en El Salvador para volver a meterse en zona de Copa Sudamericana. De paso, Los Mineros le dieron un duro golpe al Cacique, quienes salen de la zona internacional, muy complicados y cerca de cerrar la temporada con las manos vacías.

Por la penúltima fecha de la Liga de Primera, Munder marcó el primero y el último de los tantos de Cobresal: el primero a poco del inicio tras aprovechar el grosero error de Emiliano Amor y el segundo un golazo de globito desde fuera del área.

“Nunca le había hecho un gol oficialmente a Colo Colo, así que es un lindo momento, lo guardo y estoy muy feliz, sobre todo porque está terminando el año y no se sabe qué va a pasar“, dijo el ex Universidad Católica a TNT tras el partido, en un festejo preocupado.

Agregó que “quién sabe si es mi último partido acá en El Salvador, y estoy agradecido del pueblo minero. Termino contrato y no sé, después habrá tiempo para ver. Ahí que se encarguen mis representantes“.

La especial e intelectual dedicatoria de Munder: éxito Sofía

Pero vendría lo más emotivo. Es que Sofía Paz, su novia hace siete años, defenderá su tesis de Ciencias Políticas en la Universidad de Chile.

Munder le anota dos goles a Colo Colo para el triunfo de Cobresal y se pone a esperar que a su novia le vaya excelente en su gran desafío académico.

“Quiero mandarle un saludo especial a toda mi familia y también en especial a mi pareja, que el lunes defiende su tesis. Así que le mando muchas vibras y éxito“, sentenció romántico el cubano oriundo de La Habana.

Cabe recordar que Munder llegó a Chile a los 12 años. Primero probó suerte en Unión Española, pero no le resultó. Con 14 llegó a Universidad Católica, donde fue capitán de las juveniles y debutó como profesional en 2018.

Con 25 años ha vestido las camisetas de la UC, Deportes La Serena y Cobresal, campeón de Primera División (2018, 2019 y 2020) más la Supercopa de Chile 2019 con la Católica.

