La selección chilena enfrenta en septiembre próximo las dos estaciones de su vía crucis en las Eliminatorias: Ante Brasil de Carlo Ancelotti, y Uruguay de Marcelo Bielsa.

Ya con la Roja fuera del próximo Mundial, el primer desafío de Nicolás Córdova será en el Maracaná ante los pentacampeones del mundo. Luego, en casa ante el extécnico del Equipo de Todos.

Si bien Brasil ya tiene su lugar asegurado en la próxima Copa del Mundo, el técnico del Scratch quiere cerrar la campaña por todo lo alto, donde ya un nombre fue descartado, pero otros monstruos aparecen en el horizonte.

La decisión de Carlo Ancelotti para el duelo ante Chile

Eso si, Carlo Ancelotti toma algunos resguardos. Luego de recibir a Chile en Río de Janeiro, Brasil debe visitar a Bolivia en El Alto en la última jornada del camino mundialista.

En ese sentido, “Carleto” toma algunos resguardos para ambos compromisos, pero ya se van revelando algunas de las figuras que estarán presentes ante la selección chilena.

De acuerdo al portal Globoesporte, la nómina que hará pública el lunes 25 de agosto tiene varias sorpresas. Ya se descartó de plano a Vinicius Jr., pero los otros nombres son tan poderosos como el jugador del Real Madrid.

El resto del listado filtrado por el poderoso medio brasileño incluye a Rodrygo, otra de las estrellas del cuadro merengue, que no estuvo en la última fecha doble. También planea el regreso a Éder Militao, que se perdió gran parte de la temporada por lesión.

Carlo Ancelotti tiene en mente a varias estrellas de cara al partido con Chile. Foto: Franklin Jacome/Getty Images.

El retorno más esperado por Brasil y será, justo, ante Chile

El mismo sitio detalla que de cara al partido ante Chile, Carlo Ancelotti tiene planeado el regreso de un nombre esperado por millones de brasileños, y que no lo pasa bien después del fin de semana: Neymar.

El goleador histórico del Scratch no juega un partido con su equipo nacional desde el 23 de octubre de 2023, por lo que ante la Roja puede marcar otro hito, tras una rotura de ligamentos que lo tuvo casi un año sin actividad.

Neymar es uno de los nombres que tiene en mente Carlo Ancelotti para la última fecha doble de las Eliminatorias. Y justo ante Chile. Foto: Alexandre Schneider/Getty Images.

¿Cuándo es el duelo con La Roja por Eliminatorias?

El encuentro por la 17° fecha de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026 que enfrentará a Brasil con Chile se disputará este jueves 4 de septiembre, a contar de las 20:30 horas en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro.

