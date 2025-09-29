Es tendencia:
Selección Chilena

Ataja en la B, vendía frutas y verduras, y es la gran novedad de la última nómina de la Roja

Llegó a Deportes Recoleta en el 2019, tuvo un paso de dos años en Universidad de Chile y en sus ratos libres vendía frutas y verduras en su ciudad natal. Hoy, es la sorpresa de Sebastián Miranda ante Perú.

Por Miguel Gutiérrez

De jugar en la Primera B y vender frutas y verduras en su ciudad, a ser la gran sorpresa de la selección chilena.
De jugar en la Primera B y vender frutas y verduras en su ciudad, a ser la gran sorpresa de la selección chilena.

Sorpresa entre todos los fanáticos del fútbol tras la nómina de La Roja para la próxima fecha FIFA, donde disputará un duelo ante Perú como local en Santiago.

Si bien aún no se confirma al 100% una localía, donde está prácticamente listo el estadio Bicentenario de La Florida, este 29 de septiembre se dio a conocer la nómina por parte de Sebastián Miranda.

Y cuando muchos esperaban algunas novedades en el arco, por si Brayan Cortés era considerado, o no, la verdad es que es exDT de Universidad de Chile dejó a todos marcando ocupado.

De vender frutas y verduras en su tiempo libre a atajar por La Roja

Se trata de Jaime Vargas, portero de 20 años proveniente de Deportes Recoleta, mide 1,94 y que tiene una historia de vida que sale a la luz tras su nominación a la Roja adulta que será comandada por Sebastián Miranda.

La primera, es que pasó por Universidad de Chile durante dos años, entre la Sub 11 y Sub 13. Si bien, tenía buenas referencias, la distancia entre San Vicente de Tagua Tagua con la capital llevó a los azules a no poder contar más con él.

Así lo recordaría el propio Vargas en As Chile. “En ese tiempo todavía no me había ido a vivir a Santiago, entonces no podía ir a entrenar todos los días. Yo me atrasaba mucho en los trabajos, pero estaba al nivel que me requerían”, dijo.

Jaime Vargas durante el partido de Universidad de Chile ante Deportes Recoleta por la Copa Chile. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Ahí, llegó a la Sub 15 de Deportes Recoleta por recomendación de un entrenador en su comuna natal. De ahí, escaló hasta su debut en el profesionalismo donde, incluso, jugó contra los azules en Copa Chile.

La segunda, la joven sorpresa de La Roja también trabajaba como feriante junto a sus papás, en San Vicente de Tagua Tagua aprovechando los ratos libres.

En mis tiempos libres me gusta salir a negociar. De chico he trabajado con frutas y verduras. Mi abuelo y mis tíos trabajaron siempre en eso, mi papá trabaja todo el año yendo a la vega a buscar las cosas y yo también adquirí ese gusto. Es casi como una tradición familiar. Ahora lo hago solo, pero generalmente en los veranos”, relataba en 2022 a As Chile.

Los números de Jaime Vargas para llegar a la selección chilena

Ahora, se puede sumar un tercer gran hito de su vida. De ser considerado en microciclos Sub 17 y Sub 23, este último por parte de Eduardo Berrizo, a su primera gran chance en la Selección Chilena adulta ante Perú.

En la temporada 2025, Jaime Vargas ha jugado 27 partidos junto a Deportes Recoleta, de ellos 25 por la Liga de Ascenso y otros dos por Copa Chile, uno ante Universidad de Chile (1-1) y otro ante Magallanes (0-1).

Por Primera B, el jugador de 20 años recibió 31 goles en contra, y terminó en nueve encuentros con arco en cero. Además, también recibió tres tarjetas amarillas en este año.

