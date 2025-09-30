Cuando muchos pensaron que Brayan Cortés iba a regresar a la selección chilena para el amistoso ante Perú de octubre, Jaime Vargas dijo todo lo contrario y sorprendió a muchos.

El joven portero de Deportes Recoleta, de 20 años, fue el inesperado nombre de la convocatoria de la Roja para el duelo en La Florida revelada en las últimas horas.

Un llamado que refleja el espíritu de la selección chilena de descubrir nuevos talentos y proyectarlos para el futuro, entre medio de la selección Sub 20 y Sub 17 que juegan mundiales.

Bichi Borghi explica el llamado de Jaime Vargas que sorprendió a todos

El llamado del portero sorprendió a todos, y fue uno que también dirigió a la selección chilena que explica con lujos y detalles las razones de su nominación.

Claudio Borghi abordó el tema en su espacio en “A veces hablamos de fútbol” del canal de YouTube Picado TV, donde se refirió a las cualidades de Jaime Vargas y que lo destacan en la Primera B.

“Tiene algunas condiciones que se exigen o que se piden en el fútbol internacional: su altura es muy extraño para un arquero chileno”, destacó el comentarista de ESPN.

Jaime Vargas enfrentó a Universidad de Chile en la fase grupal de la Copa Chile. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport.

Luego, detalló la importancia que tendrá para el grupo, como para el propio jugador, su nominación para el duelo de la selección chilena ante la peruana en octubre próximo.

“Va como tercer arquero y tiene un sentido eso. Él quizás no participe de ningún partido, pero va a entrenar con jugadores de alto nivel y lo van acostumbrando a la selección nacional”, cerró el otrora técnico de Colo Colo y de la Roja.

Los números de la gran sorpresa en la selección chilena

Este 2025, Jaime Vargas ha disputado 27 partidos con Deportes Recoleta, tanto en Primera B como en Copa Chile. Hasta ahora ha recibido 31 goles, pero logró mantener su portería en cero en nueve encuentros.