Jaime Vargas es una de las grandes sorpresas de la nómina de la selección chilena para el amistoso ante su similar del Perú, programado para el 10 de octubre en el estadio Bicentenario de La Florida.

El portero de Deportes Recoleta se metió en la lista de seleccionados que hizo el técnico Nicolás Córdova, en compañía de Sebastián Miranda, siendo este último el que esté al mando en el amistoso.

Con 20 años y 1.94 de estatura, el portero titular de Deportes Recoleta pasa desde la Primera B a la Roja, en una historia que le ha costado más de la cuenta incluso cuando estaba en Universidad de Chile.

Todo, porque en un momento tuvo que tomar una importante decisión, donde dejó la U por pocas oportunidades y se dedicó a vender frutas y verduras, alejándose del fútbol.

Jaime Vargas le tocó enfrentar a U de Chile por la Copa Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Qué pasó con Jaime Vargas en U de Chile?

Pero las vueltas del deporte más hermoso del mundo le tenían preparado otro destino a Jaime Vargas, quien ahora saltó desde Deportes Recoleta a jugar por la selección chilena, dejando en el pasado lo vivido en la U.

“Yo tenía 13 años cuando me fui de la U. Mi papá siempre me hizo poner los pies en la tierra y me dijo que jugar era demasiado complicado, porque es un equipo de mucha exigencia, entonces traen arqueros de afuera y no apuestan mucho por los de casa”, detalló en conversación con el diario Las Últimas Noticias.

En ese sentido, decidió volver a su tierra para trabajar junto a su familia vendiendo verduras, lo que lo volvió a hacer recapacitar en su carrera, donde encontró su renacer en Recoleta.

“A mí me encanta vender cosas. Ahora no puedo como antes, porque uno debe centrarse en el descanso, la alimentación y el gimnasio. Pero en ese tiempo me gustaba vender frutas y verduras. Mi familia siempre se ha dedicado a eso, mi papá es feriano y me crie viéndolo a él cómo ejemplo”, explicó.

