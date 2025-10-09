Sebastián Miranda tiene más menos definida la formación de la selección chilena para su debut como entrenador interino de La Roja adulta. En medio de bajas, el DT intenta conformar la formación para el primer partido tras la amarga eliminación camino al Mundial 2026.

Con una duda, y de no sufrir más contratiempos, Chile formará ante Perú con Lawrence Vigouroux al arco; Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo en defensa; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro (Felipe Loyola) y Javier Altamirano en el mediocampo; y Lucas Cepeda, Ben Brereton y Gonzalo Tapia en el ataque.

Así las cosas, resta sólo establecer si el tridente de volantes tendrá al Vicho Pizarro o Loyola, mientras Lawrence Vigouroux se ratifica en el arco de La Roja.

Respecto a las bajas, cabe recordar que Iván Román fue liberado por una fractura de muñeca, mientras Lucas Assadi salió de Juan Pinto Durán por un fuerte cuadro viral.

ver también Selección Chilena confirma los amistosos que jugará durante 2026: “Contratos cerrados”

Los citados de urgencia y la nueva baja

Fueron citados de urgencia recién salidos de La Roja sub 20 Agustín Arce, Ian Garguez y Lautaro Millán. Este jueves por la noche quedó descartado Alexander Aravena por una molestia muscular de aductores.

El once de Seba Miranda en La Roja contra Perú.

Publicidad

Publicidad

Entre los antecedentes, el último partido de Chile fue el empate sin goles (0-0) ante Uruguay como local, en el cierre de las eliminatorias. Allí el entrenador interino fue Nicolás Córdova, que viene de ser eliminado con La Roja Sub 20 del Mundial de la categoría que se realiza en el país.

Ahora será Miranda el encargado de liderar los cimientos de un nuevo camino con miras a la próxima Copa América y el Mundial 2030.

ver también Ya no es casual: Selección Chilena suma una nueva baja por lesión para amistoso con Perú

La selección chilena chilena enfrentará a Perú en duelo amistoso este viernes 10 de octubre, en Clásico del Pacífico amistoso, desde las 20:00 horas en el estadio Bicentenario de La Florida.

Publicidad