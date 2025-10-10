Colo Colo sigue con su gran andar en la temporada 2025 y no para de ganar, ahora a nivel internacional, porque está en los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina.

El equipo que dirige la brasileña Tatiele Silveira mantuvo su invicto en la campaña y tuvo una fase de grupos perfecta, porque le ganó a Olimpia, Sao Paulo y San Lorenzo, para ganar el Grupo C con 9 puntos.

Ahora las albas están listas para los cuartos de final, donde se medirán con Libertad, elenco paraguayo que quedó en el segundo lugar del Grupo D, gracias a tres empates.

El canal de TV abierta que transmite a Colo Colo vs Libertad

Colo Colo y Libertad jugarán este domingo 12 de octubre, a partir de las 16:00 horas en el estadio Florencio Sola de Banfield, el cual será transmitido en Chile por televisión abierta.

La buena campaña del cuadro blanco despertó el interés de Chilevisión, que se encargará de emitir el duelo en vivo y en directo, por el paso a las semifinales del torneo internacional.

Colo Colo busca el paso a semifinales. Foto: Conmebol

Colo Colo, que ya ganó la Copa Libertadores Femenina en 2012, va por el paso a semifinales ante Libertad. El equipo que resulte ganador entre chilenas y paraguayas buscará el paso a la final con el triunfador del duelo entre Deportivo Cali y Sao Paulo.