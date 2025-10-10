Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Libertadores Femenina

El canal de TV abierta que se suma al boom de Colo Colo y transmitirá la Copa Libertadores Femenina

Las albas quieren extender su gran momento y buscarán el paso a las semifinales del torneo internacional que se disputa en Argentina.

Por Carlos Silva Rojas

Colo Colo busca meterse en semifinales de la Copa Libertadores Femenina
© NAYRA HALMColo Colo busca meterse en semifinales de la Copa Libertadores Femenina

Colo Colo sigue con su gran andar en la temporada 2025 y no para de ganar, ahora a nivel internacional, porque está en los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina.

El equipo que dirige la brasileña Tatiele Silveira mantuvo su invicto en la campaña y tuvo una fase de grupos perfecta, porque le ganó a Olimpia, Sao Paulo y San Lorenzo, para ganar el Grupo C con 9 puntos.

Ahora las albas están listas para los cuartos de final, donde se medirán con Libertad, elenco paraguayo que quedó en el segundo lugar del Grupo D, gracias a tres empates.

El camino de Colo Colo femenino para soñar con la final de la Copa Libertadores

ver también

El camino de Colo Colo femenino para soñar con la final de la Copa Libertadores

El canal de TV abierta que transmite a Colo Colo vs Libertad

Colo Colo y Libertad jugarán este domingo 12 de octubre, a partir de las 16:00 horas en el estadio Florencio Sola de Banfield, el cual será transmitido en Chile por televisión abierta.

La buena campaña del cuadro blanco despertó el interés de Chilevisión, que se encargará de emitir el duelo en vivo y en directo, por el paso a las semifinales del torneo internacional.

Colo Colo busca el paso a semifinales. Foto: Conmebol

Colo Colo busca el paso a semifinales. Foto: Conmebol

Publicidad

Colo Colo, que ya ganó la Copa Libertadores Femenina en 2012, va por el paso a semifinales ante Libertad. El equipo que resulte ganador entre chilenas y paraguayas buscará el paso a la final con el triunfador del duelo entre Deportivo Cali y Sao Paulo.

Figura de Colo Colo se rinde ante Tatiele Silviera: “Me reencanté con el fútbol gracias a ella”

ver también

Figura de Colo Colo se rinde ante Tatiele Silviera: “Me reencanté con el fútbol gracias a ella”

Lee también
El hijo de Caszely que trabaja en Colo Colo fem explica el éxito de las albas
Femenino

El hijo de Caszely que trabaja en Colo Colo fem explica el éxito de las albas

Yanara Aedo apunta a coincidencia con la mítica Libertadores del 2012
Femenino

Yanara Aedo apunta a coincidencia con la mítica Libertadores del 2012

El récord mundial que Colo Colo busca romper en Libertadores Femenina
Femenino

El récord mundial que Colo Colo busca romper en Libertadores Femenina

Es oficial: El estadio para duelo de la U y Lanús por Sudamericana
U de Chile

Es oficial: El estadio para duelo de la U y Lanús por Sudamericana

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo