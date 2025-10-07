Se acabó la participación de la selección chilena en el Mundial Sub 20. Y fue con una estrepitosa caída: México se impuso por 4-1 ante la Roja en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Fue así que el Tri se anotó entre los ocho mejores equipos del torneo.

Luego del encuentro, un jugador que disputó todos los minutos sacó la voz. Se trata de un carrilero derecho que pertenece a los registros de O’Higgins. Y que completó una presencia total en el Equipo de Todos. Las referencias son para Felipe Faúndez.

“Nos rompe el corazón llegar hasta aquí. Este grupo, es un proceso, hemos trabajado mucho. La gente no ve los sacrificios que todos hacemos. Nos duele mucho llegar a esta instancia”, manifestó Faúndez, quien utilizó la camiseta “20” durante este certamen.

Felipe Faúndez jugó los 90 minutos de los cuatro partidos mundialistas de Chile. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Añadió que “me quedo con la entrega, dimos todo hasta el final. Mis compañeros lucharon hasta el final y estoy tranquilo”. Así las cosas, Faúndez deberá retornar al Capo de Provincia junto a su compañero Rodrigo Godoy, quien ingresó en el segundo tiempo con el partido muy cuesta arriba.

Felipe Faúndez hace dura autocrítica tras la eliminación de la selección chilena en el Mundial

Es un hecho que la selección chilena se despidió con una goleada inesperada frente a México en el Mundial Sub 20, aunque de todas maneras quedaron algunas conclusiones positivas. Así lo manifestó Felipe Faúndez, pero también tiene claros los errores.

“Lo dije cuando hablé hace dos partidos. Nos generamos ocasiones, pero no concretamos. Tenemos que seguir trabajando lo que venga. No sostenemos los partidos, debemos seguir trabajando”, expuso Faúndez, quien suma 18 partidos en la Liga de Primera 2025.

Felipe Faúndez ante Japón durante el Mundial Sub 20. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Añadió que “en el segundo entramos con todo, no sostuvimos. Los sometimos 10-15 minutos. Nos vinimos abajo de nuevo”. Palabras muy similares a las que había dejado el zurdo defensor de Colo Colo Nicolás Suárez, quien fue duramente fustigado por esa disposición ante los medios.

